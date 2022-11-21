При землетрясении в Индонезии погибли как минимум 162 человека

В Индонезии, на острове Ява, в воскресенье произошло сильное землетрясение. Его мощность оценивается в 5,6 баллов по 10-балльной шкале Рихтера. Как минимум 162 человека погибли, более 300 получили травмы. Почти 14 тыс. яванцев лишились дома и сейчас находятся в лагерях для пострадавших и беженцев.

Губернатор провинции Западная Ява Ридван Камил сообщил представителям прессы, что число погибших и раненых может ещё вырасти. Всё воскресенье спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Спасательные работы будут продолжаться и ночью, и на следующий день.

По оценкам спасательных служб, землетрясением разрушено более 2300 жилых домов, а также четыре школы; сильно пострадали здания мечети и больницы.