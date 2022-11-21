При землетрясении в Индонезии погибли как минимум 162 человека

В Индонезии, на острове Ява, в воскресенье произошло сильное землетрясение. Его мощность оценивается в 5,6 баллов по 10-балльной шкале Рихтера. Как минимум 162 человека погибли, более 300 получили травмы. Почти 14 тыс. яванцев лишились дома и сейчас находятся в лагерях для пострадавших и беженцев.
Губернатор провинции Западная Ява Ридван Камил сообщил представителям прессы, что число погибших и раненых может ещё вырасти. Всё воскресенье спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Спасательные работы будут продолжаться и ночью, и на следующий день.
По оценкам спасательных служб, землетрясением разрушено более 2300 жилых домов, а также четыре школы; сильно пострадали здания мечети и больницы.
- Индонезия находится в "огненном кольце" вулканической активности в тихоокеанском регионе - одной из самый сейсмически активных зон на планете. Самое разрушительное землетрясение последнего времени в этих местах случилось в 2004 году на острове Суматра, также входящем в состав Индонезии. Его мощность была 9,1 балла; оно вызвало цунами, которое затронуло 14 стран и унесло жизни около 226 тыс. людей, половина из них - индонезийцы.
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