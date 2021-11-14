Причины гибели трёх военных лётчиков-испытателей при катастрофе единственного летного экземпляра самолёта Ил-112В 17 августа в Подмосковье, до сих пор не названы. По словам замглавы Минпромторга Олега Бочарова, руководящего расследованием, для полного расследования могут понадобиться годы.
В сентябре Бочаров сообщал журналистам, что через месяц после катастрофы (то есть в середине сентября) он должен предварительный доклад. Как сообщает ТАСС, к настоящему времени никаких сведений о причинах катастрофы не публиковалось.
Ранее в интервью ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что работы по программам Ил-112В и Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования катастрофы.
Причины крушения нового самолёта Ил-112В пока не названы
Причины гибели трёх военных лётчиков-испытателей при катастрофе единственного летного экземпляра самолёта Ил-112В 17 августа в Подмосковье, до сих пор не названы. По словам замглавы Минпромторга Олега Бочарова, руководящего расследованием, для полного расследования могут понадобиться годы.
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