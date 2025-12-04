Приговор журналистам, обвинённым в связях с ФБК, оставлен в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор журналистам, осужденным по делу об участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Сроки в пять с половиной лет по делу об участии в экстремистском сообществе для Антонины Фаворской, Константина Габова, Сергея Карелина и Артёма Кригера были подтверждены тройкой судей Московского городского суда, сообщает "Медиазона".

Приговор журналистам был вынесен в апреле 2025 года. ФБК и другие структуры, созданные оппозиционером Алексеем Навальным, признаны в России экстремистскими. Журналистов обвинили в сотрудничестве с ними. Все четверо были признаны правозащитниками политическими заключёнными.

Как сообщает Сибирь.Реалии, в четверг, 4 декабря у памятника жертвам политических репрессий появились цветы и фотография адвокатов Алексея Навального - Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина, находящихся в заключении. Акция была приурочена ко Дню юриста, который отмечался 3 декабря, сообщает RusNews.

У монумента журналистам, выполнившим свой долг, также оставили цветы и фотографии находящихся в заключении журналисток Антонины Фаворской, Ники Новак и Марии Пономаренко, сообщает Сибирь.Реалии. На фотографии написано, что Антонина Фаворская находится в заключении 627 дней. 4 декабря у неё день рождения.