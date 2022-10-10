Пригожин о "ЧВК Вагнера": они из самых лучших в аду

Близкий к Владимиру Путину бизнесмен и один из создателей "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что на видео встречи участников войны с Украиной, которое появилось ранее в сети, действительно запечатлён он. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену.

Ответ дан на запрос телеканала RTVI. Журналисты просили подтвердить подлинность видео и уточняли, действительно ли Пригожин общался с бывшими заключёнными, получившими увечья на войне, так как на записи видно, что собеседники бизнесмена потеряли конечности.

В ответе от имени Пригожина говорится, что герои видео – ветераны боевых действий. "Они пошли туда добровольно, участвовали в самых ожесточенных боях, лезли в пекло, из которого живым выйти невозможно. Они одни из тех самых лучших в аду", - отмечается в сообщении.

По словам бизнесмена, все четверо собираются вернуться в "ЧВК Вагнера" не за помилование, так как они уже свободны. Пригожин также сообщил, что делает всё возможное для того, чтобы воюющие в ЧВК люди "вернулись не только к нормальной жизни, но и в строй". "Плачу за все это я из своего кармана, и так уже почти 10 лет", - отметил Пригожин.

В конце сообщения бизнесмен обратил внимание на то, что журналисты называют героев ролика "бывшие заключённые". "По поводу выражения "экс-зеки" возьмите себе за правило, если Ваш сын участвует в боевых действиях, так же как и они, называйте их как хотите – грабители, разбойники, бывшие заключенные или как угодно, а если нет – то называйте их защитниками репутации России и вашей трусливой никчемной душонки", - говорится в ответе (орфография и пунктуация сохранены – Прим. РС).

В ответе бизнесмена присутствует вульгарная лексика.

Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил свыше десяти колоний в разных областях страны

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

Пригожин в последнее время публично и в резкой форме критикует высшие чины Минобороны России. Предположительно, делает это он с одобрения в Кремле.

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