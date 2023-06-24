Пригожин о речи Путина: никто не собирается прийти с повинной

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина, который раньше сегодня назвал предательством начатый мятеж.

"Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК "Вагнер". И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или ещё кого-нибудь прийти с повинной", — сказал Пригожин.

Тем временем Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе проходят необходимые "оперативно-боевые мероприятия" в рамках контртеррористической операции. Гусев назвал сообщения о продвижении военной техники по территории области недостоверными.

В некоторых российских телеграм-каналах стали появляться видео, снятые, как утверждается, в Воронежской области. На них слышны звуки выстрелов.

Издание "Вёрстка" со ссылкой на очевидцев сообщает о вертолётном ударе на южной окраине Воронежа. Там расположена крупнейшая нефтебаза, где, как утверждается произошёл пожар.

По словам местных жителей, утром в субботу они видели наёмников ЧВК "Вагнер", которые якобы занимали позиции на развязке между трассой "Дон" и дорогой, ведущей в один из районов города.

Областные власти сообщения о пожаре на нефтебазе пока не комментируют. В текущей ситуации Радио Свобода не может проверить достоверность информации.

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