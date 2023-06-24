Зарубежные страны следят за ситуацией в России: международная реакция

Евросоюз следит за ситуацией в России и считает происходящее её внутренним делом. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, комментируя призывы к мятежу со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провёл консультации с главой правительствам и министерством нацобороны страны в связи с ситуацией в России. По словам Дуды, события в России находятся под постоянным наблюдением.

Минобороны Великобритании назвало связанные с Пригожиным события самым значительным вызовом российскому государству за последнее время.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома в беседе с Голосом Америки заявил, что в Вашингтоне следят за ситуацией. "Мы будем консультироваться с союзниками и партнёрами", — сказал Адам Ходж.

О своём внимании к российским событиям также заявили представители Германии и Франции. Елисейский дворец при этом уточнил, что Париж по-прежнему сосредоточен на поддержке Украины.

Киев в субботу заявил, что события в России только начинаются. "Раскол между элитами слишком очевиден. Соглашаться и делать вид, что все улажено, не получится", — написал в твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о "марше справедливости", чтобы остановить "зло, которое несёт военное руководство России". Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их "марша" – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.

Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК "информационной провокацией". ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооружённого мятежа.

Телеграм-каналы опубликовали два видео, в которых Пригожин утверждает, что все военные объекты Ростова-на-Дону под контролем ЧВК. По его словам, вагнеровцы намерены блокировать Ростов и идти на Москву, если бойцам не выдадут Шойгу и Герасимова.

Президент России Владимир Путин назвал предательством, изменой и ударом по России призывы к мятежу Евгения Пригожина.

Больше новостей Радио Свобода: