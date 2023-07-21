Директор ЦРУ: Путин до сих пор не решил, как поступить с Пригожиным

Президент России Владимир Путин спустя месяц после мятежа ЧВК "Вагнер" до сих пор не решил, как поступить с основателем компании Евгением Пригожиным. Об этом на форуме по безопасности в Институте Аспена рассказал директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

По словам Бёрнса, ЧВК "Вагнер" имеет важное значение для Кремля, в том числе из-за присутствия российских наёмников в Африке и на Ближнем Востоке.

Директор ЦРУ полагает, что Путин, будучи мстительным, сейчас пытается "отделить" Пригожина от ЧВК, а потом планирует свести с ним счёты.

Бёрнс также отметил, что Соединённые Штаты знали о мятеже ЧВК "Вагнер" заранее. Решение Пригожина начать бунт было ожидаемо на фоне его критики главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Мятеж ЧВК "Вагнер" начался 23 июня. На следующий день он прекратился. По договорённости с российскими властями и Александром Лукашенко наёмникам разрешили отправиться на белорусскую территорию. Минск сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в Могилёвской области и тренируют военнослужащих территориальной обороны.

Глава Росгвардии Виктор Золотов после бунта ЧВК "Вагнер" обвинил в причастности к организации мятежа западные спецслужбы. При этом, по словам Золотова, российские власти знали о планах Пригожина заранее.

Вашингтон заявлял, что не имеет отношение к организации мятежа.