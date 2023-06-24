Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Пригожин заявил, что колонны ЧВК "Вагнер" достигли Ростова-на-Дону

Евгений Пригожин

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин около часа ночи в ночь на субботу заявил, что его колонны входят в Ростов-на-Дону. Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

По словам Пригожина, пограничники и солдаты срочной службы не препятствовали продвижению его колонн, а напротив, встречали их с объятиями.

Кроме того, Пригожин сообщил, что Генштаб России якобы дал команду поднять самолёты и открыть огонь по колоннам ЧВК "Вагнер", но пилоты, по его словам, отказались выполнять эту задачу.

В текущей ситуации Радио Свобода не может проверить достоверность информации.

Из Ростова-на-Дону и Краснодарского края поступают сообщения, что там перестали работать публичные камеры наружного наблюдения. Местные издания сообщают, что въезды в город перекрыты, в воздух подняты вертолёты, подтянута военная техника.

  • В пятницу глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что регулярные российские войска нанесли ракетные удары по тылам его подразделений, и что было множество жертв. Никаких подтверждений этому нет. Пригожин заявил, что "Вагнер" начинает вооружённый поход на Москву с целью наказать российское военное руководство.
  • В Министерстве обороны России назвали сообщения Пригожина провокацией. Российские генералы призвали бойцов "Вагнера" отказаться от исполнения приказов Пригожина. ФСБ России объявило о возбуждении против Пригожина уголовного дела по статье о призывах к вооружённому мятежу. В Ростовской области и в Москве введены повышенные меры безопасности.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG