Пригожин заявил, что колонны ЧВК "Вагнер" достигли Ростова-на-Дону

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин около часа ночи в ночь на субботу заявил, что его колонны входят в Ростов-на-Дону. Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

По словам Пригожина, пограничники и солдаты срочной службы не препятствовали продвижению его колонн, а напротив, встречали их с объятиями.

Кроме того, Пригожин сообщил, что Генштаб России якобы дал команду поднять самолёты и открыть огонь по колоннам ЧВК "Вагнер", но пилоты, по его словам, отказались выполнять эту задачу.

В текущей ситуации Радио Свобода не может проверить достоверность информации.

Из Ростова-на-Дону и Краснодарского края поступают сообщения, что там перестали работать публичные камеры наружного наблюдения. Местные издания сообщают, что въезды в город перекрыты, в воздух подняты вертолёты, подтянута военная техника.

В пятницу глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что регулярные российские войска нанесли ракетные удары по тылам его подразделений, и что было множество жертв. Никаких подтверждений этому нет. Пригожин заявил, что "Вагнер" начинает вооружённый поход на Москву с целью наказать российское военное руководство.

В Министерстве обороны России назвали сообщения Пригожина провокацией. Российские генералы призвали бойцов "Вагнера" отказаться от исполнения приказов Пригожина. ФСБ России объявило о возбуждении против Пригожина уголовного дела по статье о призывах к вооружённому мятежу. В Ростовской области и в Москве введены повышенные меры безопасности.

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