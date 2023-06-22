Путина усыпляют на Совбезе. Пригожин колотится впустую

"Противнику отданы огромные куски"- в голос кричит Пригожин. "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо", - дуэтом поют Путину на Совбезе Патрушев и Шойгу. Кстати, этот совет проходит в День скорби. Россия вспоминает, как 22 июня на нее напал Гитлер. Украина вспоминает, как 24 февраля на нее напал Путин. Писатель Суворов по этому поводу в нашем эфире еще 12 лет назад высказывался так: "Когда на нас напали, мы говорим: вот с этого момента началась война. А вот когда мы на кого-то нападали - это не война, это освободительные походы". Сегодня в программе "Лицом к событию" - генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, публицист Леонид Швец, историк Александр Гогун. Ведущая Елена Рыковцева