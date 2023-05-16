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Лицом к событию

"За ним стоит Кириенко, за Кириенко Ковальчуки"

Юрий Ковальчук, Сергей Кириенко и Евгений Пригожин, коллаж

"Пошла борьба за Кремль после Путина. За Пригожиным стоят очень серьезные силы". Гиркин (Стрелков) рисует кремлевский расклад вокруг фигуры Пригожина и называет его "проектом особой опасности". Кого он пытается напугать? Путина? Его окружение, которое не задействовано в "проекте"? Не общество же наконец российское? Чей "проект" Пригожин на самом деле? Гиркин прав в том, что без высочайшего покровительства ему не позволялось бы ни владения незаконной военной компанией, ни ругани в адрес Шойгу, но полемики с Генштабом, ничего из того что он себе позволяет. Кто эти покровители? И какие бонусы они получают, выпустив на сцену Пригожина с сольными партиями? В эфире журналист-расследователь Андрей Захаров, политик Максим Резник, публицист Леонид Швец. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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