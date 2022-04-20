Примаков поспорил с Поклонской о значении буквы Z

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал интересы агентства приоритетными и обещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи Поклонской о том, что буква Z символизирует "горе и трагедию как для России, так и для Украины". Об этом Примаков написал в телеграм-канале.



По словам Примакова, символы Z и V, которыми отмечают российскую военную технику, участвующую в так называемой "спецоперации" в Украине, "стали народным символом поддержки армии" России и "самого освобождения Украины от очевидного зла – террористов и бандформирований режима". "Поддержание легитимности режима, совершающего военные преступления", он назвал странным и заявил, что считает нужным "говорить громко и ясно" о необходимости смены власти на Украине.



Таким образом Примаков отреагировал на слова своего заместителя, бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма и депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской. Ранее в эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь", который ведут журналисты закрытого "Эха Москвы", она назвала букву Z символом трагедии и горя, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты и мирные люди с обеих сторон. "Гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда", – сказала она.



Позже, отвечая на заявление Примакова, Поклонская отметила, что действительно считает, что любая форма насилия несёт горе, смерть и разрушение. Она же призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно", в то время как в обществе "растет ненависть и страх". "Опасно слепо поклоняться любым символам – история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы", – написала она в телеграм-канале. Поклонская также добавила, что "назвать все эти вещи по-другому" она не может и готова понести наказание, если это нарушает её должностной регламент.



Ранее Поклонская, которая родилась в Луганской области, назвала вторжение в Украину "катастрофой". В интервью Катерине Гордеевой она сказала: "Я – гражданка России, но украинка. Родина, конечно, там".