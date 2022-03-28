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В Германии запретят демонстрацию буквы Z как символа поддержки войны

Российский танк в городе Волноваха в Донецкой области, 11 марта 2022 года

В Германии запретят демонстрацию буквы Z как символа поддержки российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.

Представитель ведомства отметил, что действия России являются преступлением, и люди, которые это оправдывают, также могут быть привлечены к ответственности.

"Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование в отдельных случаях может представлять собой одобрение агрессивной войны России", - сказал собеседник агентства.

Как отмечает издание "Медуза", ранее несколько земель в составе Германии, в том числе Нижняя Саксония и Бавария, предупредили граждан об уголовной ответственности за использование буквы Z в качестве поддержки российских действий в Украине. От использования этой буквы в своем логотипе временно отказалась швейцарская страховая компания Zurich Insurance.

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