Приморский депутат потребовал вернуть Грудинина на выборы

Депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов потребовал зарегистрировать для участия в предстоящих выборах в Госдуму политика Павла Грудинина. Во время заседания регионального парламента, которое проходило в удаленном режиме, Самсонов показал в камеру плакат с надписью "Требую вернуть Грудинина в список". Об этом сообщает VL.ru.

В разговоре с Сибирь.Реалии Самсонов заявил, что он использовал заседание Законодательного собрания, поскольку проведение одиночных пикетов нужно согласовывать с властями. По словам депутата, ранее КПРФ не смогла договориться с властями о проведении акций в поддержку политика, поэтому их в регионе не будет. Самсонов назвал политическим решение исключить Грудинина из партийного списка.

По словам депутата, представители правового департамента Законодательного собрания заявили о намерении подать в Избирком жалобу о незаконной предвыборной агитации со стороны Самсонова.

Как сообщают "Открытые медиа", коммунисты намерены провести пикеты по всей в стране 30, 31 июля и 1 августа в знак протест против исключения Павла Грудинина из партийного выборного списка. Кроме того, КПРФ планирует митинги в августе, а также акцию "За честные выборы" 1 сентября.

Центризбирком России в субботу, 24 июля исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от партии КПРФ на выборах в Госдуму, намеченных на 19 сентября. По утверждению ЦИК, проверка Генпрокуратуры нашла у политика активы за рубежом, что противоречит российскому законодательству о выборах. Грудинин на заседании комиссии заявил, что активов за границей после выдвижения на выборы у него "нет, не было и не будет". Фактически исключение из списка не даст политику принять участие в выборах.

Грудинин в 2018 году был кандидатом от КПРФ на выборах президента России, заняв второе место с результатом 11,77 % голосов. В начале 2019 года КПРФ пыталась передать политику мандат умершего депутата Госдумы Жореса Алфёрова, но получила отказ ЦИК.