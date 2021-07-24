Центризбирком России в субботу принял решение исключить Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от партии КПРФ на выборах в Госдуму. Это фактически означает запрет на его участие в выборах. Постановление одобрено на заседании комиссии.

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По утверждению ЦИК, проверка Генпрокуратуры нашла у политика активы за рубежом. Законодательство обязывает его прекратить хранить деньги и ценности в иностранных банках, говорится в постановлении.

20 июля стало известно, что с письмом об иностранных активах у кандидата в ЦИК обратилась его бывшая жена Ирина. Секретарь ЦК компартии Сергей Обухов тогда назвал ситуацию началом информационной кампании против партии.

Бизнесмен и бышая жена делят имущество в суде после развода. Это уже привело к тому, что он потерял контроль над подмосковным Совхозом им. Ленина, доля жены была внесена в уставный капитал компании семьи депутата-единоросса, сооснователя движения "Антимайдан" Дмитрия Саблина.

Грудинин в 2018 году принимал участие в выборах президента России от

КПРФ. Тогда он занял второе место с результатом 11,77 процента голосов. Во время выборов на кандидата началась информационная атака на центральном телевидении, после голосования он потерял контроль над бизнесом и депутатский мандат в городском совете подмосковного города Видное.

В начале 2019 года КПРФ пыталась передать политику

мандат умершего депутата Госдумы Жореса Алфёрова, но получила

отказ ЦИК.