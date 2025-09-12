Принц Гарри прибыл в Киев по приглашению правительства Украины

Британский принц Гарри утром в пятницу, 12 сентября, приехал в Киев по приглашению правительства Украины. Он примет участие в программах реабилитации украинских военных, получивших серьёзные ранения во время войны.

Принц Гарри рассказал, что в Киев его пригласила глава центра реабилитации Superhumans Ольга Руднева, с которой он виделся в апреле во время своего визита во Львов. По его словам, около двух месяцев назад он случайно встретил Рудневу в США и спросил, чем он может помочь. Руднева в ответ позвала его в Киев.

Это первый визит принца Гарри в украинскую столицу. "Во Львове войны почти не видно. Он находится так далеко на западе. Мы впервые увидим реальные разрушения, причиненные войной", — приводит его слова издание The Guardian.

В программе визита в Киев — посещение музея истории Украины во Второй мировой войне, общение с ветеранами и встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл в 2020 году отказались от обязанностей членов британской королевской семьи и уехали из Великобритании, однако продолжают активно поддерживать благотворительные проекты в разных странах.

По инициативе принца Гарри с 2014 года проводятся Invictus Games — международные спортивные соревнования среди военных с инвалидностью. Фонд Invictus Games Foundation, который из организует, предоставляет Украине оборудование для реабилитации военнослужащих.