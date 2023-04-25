"Принц на передовой". Соцсети о том, воевал или нет сын Пескова

Курьёзный случай из жизни российской "элиты". Сначала Евгений Пригожин рассказал о том, что в его ЧВК воюет против Украины старший сын Дмитрия Пескова Николай.

Конечно, эта новость вызвала недоверие и насмешки, тем более что, например, пока Коля Песков якобы воевал, он продолжал получать штрафы за езду на своей "Тесле" по Москве:

ВЧК-ОГПУ собрал информацию, которая ставит под сомнение, что сын рупора Путина Дмитрия Пескова воевал в составе ЧВК "Вагнер", а не совершил "боевой вояж" для фотосессии.

Николай Чоулз (он же Песков) до 28 марта 2023 года был единственным хозяином машины Tesla Model X. По словам очевидцев, это был его любимый автомобиль, за рулем он был всегда сам. С начала и до конца 2022 года авто активно передвигалось по Москве и даже сохранились данные о штрафах. Так, в заявленный период "службы" Николая, электрокар на привычных хозяину маршрутах нарушал правила в июле и ноябре 2022 года. И есть все основания полагать, что за рулем был сам Николай.

"Ни на Соледарском, ни на Бахмутском направлении его не видели. Ни в расчетах "Ураганов", ни тем более за "Рапирами", – прокомментировали действующие и бывшие артиллерист ЧВК "Вагнер".

Как утверждается, Николай Песков летом был устроен отцом в боевые формирования Пригожина и отвоевал шесть месяцев. По словам знакомых с сыном пресс-секретаря лично, 33-летний мужчина никуда не исчезал на долгий период и свой образ жизни менять не намерен. Понять образ жизни Николая, имевшего проблемы с законом, можно из "упавшего" сайта интим услуг. Чоулз (Песков) находится в чёрном списке у половины столичных путан.

Подобные "финты" со стороны отца Николая уже были. После расследования Навального про красивую жизнь сына Дмитрия Пескова, подчёркнуто безработного Николая, в 2017 году отец трудоустроил его в IT-компанию. Происходящее сейчас источники расценивают как взаимный пиар и формирование нужных образов.

Ева Канторович:

Вот почему люди удивляются, что в то самое время покуда сын Пескова якобы служил в Вагнере, его "Тесла" получила два штрафа в Москве за превышение скорости.

Известно, же что у "Теслы" самый лучший в мире круиз-контроль, поэтому ответ прост – пока Коля воевал, его Тесла сама ездила.

Роман Косарев:

Несколько слов про моего друга и брата Николая Пескова. То, что он защищал нашу с вами Родину в рядах ЧВК "Вагнер", я знал уже давно. Руки постоянно тянулись рассказать про это всему свету, учитывая, какими помоями поливали его семью люди "с хорошими лицами" и другие недопредатели нашей страны.

Спасибо Евгению Пригожину, что обнародовал этот факт отдельно взятого сильного мужского поступка! Сегодня говорил с Николаем, и вот что он мне рассказал по поводу всей этой шумихи вокруг его имени:

"Я никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной. Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая. А на сегодняшний день мне удалось выполнять свой долг и защищать свою страну на поле боя в рядах ЧВК "Вагнер". Не сомневайтесь, правда и победа за нами!"

От себя добавлю, что за девять лет агрессии Украины против людей Донбасса Николай Песков был одним из самых активных моих соратников в деле помощи детям, пострадавшим от военных действий! Спасибо тебе за всё, дорогой! И до скорой встречи!

Ирина Елифёрова:

"Диванные" эксперты тут начали смеяться на тему того, что сын Дмитрия Пескова служил артиллеристом в ЧВК "Вагнер". Ну не может либеральная общественность принять, что дети чиновников могут защищать страну.

Антон Коробков-Землянский:

Мы много ругаем наших чиновников. Часто заслужено. Ещё чаще — по подсказке иностранных агентов и откровенных врагов, вроде Навального, использовавших созданный властью ресурс для борьбы с коррупцией — портал «Госзакупки», в качестве информационно тарана по раскачиванию внутриполитической повести.

Много критики за минувший года было и в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Неосторожные пассажи, вроде реплики об "испуганных патриотах", вызвали общественное возмущение, в том числе и с моей стороны.

А ещё бывает, что дети, на должное воспитание которых у людей с успешной карьерой вечно не хватает времени, своими действиями и поступками характеризуют родителей совершенно иначе, чем те сами себя позиционируют. Так было с весьма спорным поведением Лизы Песковой. Хотя даже маленький ребёнок — это всегда отдельная личность, которая в результате решения своих психологических проблем может идти наперекор воле семьи.

Политические взгляды главного голоса нашей власти могут быть какими угодно, но информация о том, что Николай Песков служил в ВЧК "Вагнер" однозначно говорит о том, что пресс-секретарь президента своё будущее видит и связывает исключительно с Россией. Сын чиновника самого высокого уровня вместо пресыщенных тусовок золотой молодёжи выбрал самый почётный и достойный жизненный путь — с оружием в руках защищать интересы страны.

Это и есть истинный патриотизм.

Но дальше стало ещё смешнее.

Александр Невзоров:

После сообщения о том, что сынишка пескова где-то шнырял вместе со спидоносными зэками ЧВК, кремлевец и запойный путинист марков сам лично забацал фотку какого-то чистенького паренька, который, в весьма комфортной обстановке "дает присягу".

Фотка сопровождается атомными ликующими надписями пропагандиста, который не заметил, что гладенький юноша дает украинскую присягу, (согласно тризубу на папочке).

Более того, за спиной присягателя виднеется его счастливый папа. И это не песков. Это Порошенко.

На самом деле, фотографию присяги сына Порошенко выложил ради троллинга известный блогер Анатолий Шарий, а купился на эту шутку простодушный Сергей Марков (сейчас его пост уже удалён):

Это фото Николая Пескова, сына Дмитрия Пескова, дающего присягу. И появились свидетели, которые служили в Вагнере вместо с Николаем Песковым. Так что Дмитрий Песков говорил правду. Его сын сражался на фронте с фашизмом в рядах "Вагнер". Сейчас это станет популярным у российской элиты.

Сергей Марков:

Удивительно смотреть, как люди, считающие себя самостоятельно мыслящими, позволяют манипулировать своим сознанием и повторяют поэтому чужую ложь.

Вот кейс сына Пескова. Многие такие манипулируемые люди уверовали, что Николай Песков не был на фронте, потому что ВЧК-ОГПУ написал, что любимая машина Николая Пескова "Тесла", на которой ездил только он, несколько раз получала штрафы в то время, когда Николай вроде бы был на фронте. И значит он не был на фронте.

1. Да был Николай Песков на фронте.

2. А ВЧК-ОГПУ это же ресурс сетки Ходорковского. Не знали что ли?

3. А что это значит, что ВЧК-ОГПУ входит в общую сетку под контролем спецслужб США и Британии. Тоже не знали?

4. А что Дмитрий Песков много ездил на машине Николая, "Тесла", тоже не знали? И что он, Дмитрий Песков даже иногда штрафы получал, тоже не знали?

5. И что якобы очень любимую машину Николай уже давно продал, тоже не знали?

6. Ну так знайте все это. И не верьте тг ресурсам из этих сеток.

7. Верьте логике Маркова. Он даже если ошибается, то честно признает свои ошибки.

В кампанию по отмазыванию Песковых включилась и Маргарита Симоньян, которая в своём видеоблоге рассказала, что прекрасно знала о службе Николая на фронте. Уже её саму многие попытались уличить в том, что она называет его Сашей, но именно это всё же недоразумение, на самом деле Симоньян говорит "старший сын".

В любом случае никакого доверия эта PR-кампания не вызвала.

Анатолий Несмиян:

По горячим следам с подачи Евгения Пригожина раскручивается тема участия сына Пескова в боевых действиях. Откровенно говоря, выглядит вся эта история крайне сомнительно, особенно в связи с натужной кампанией по ее раскрутке. Уже обнаружена "Тесла" героя с полученными штрафами в период "службы по колено в грязи", причем с упоминанием, что герой ездил на ней всегда сам. У "Теслы", конечно, есть режим "без водителя", но не настолько, чтобы собирать штрафы, пока владелец в другом месте.

Всё это сильно напоминает аналогичную историю с другим ребенком Пескова, правда, несколько менее экстремальную. Да и примеров, когда современные мажоры вдруг резко проникаются духом патриотизма, не настолько много, чтобы верить безоговорочно в такие истории.

Сильно похоже, что высокопоставленного сына отрядили на короткое время в относительно безопасное место (служба на "Урагане" с дальностью стрельбы под 35 км и минимальной в 10 на это намекает), вручили медаль "За отвагу", причем что за подвиг был совершен, тоже неизвестно… Кстати, любопытно, где обучают службе на такой технике в столь короткие сроки, что за несколько месяцев человек с нуля прошел подготовку, и сумел поучаствовать в боевых действиях. Даже пехотинца месяц-два нужно как-то, но обучить, а тут все-таки техника…

В любом случае история больше смешная, чем воодушевляющая. Скорее всего, героя решено двинуть по карьерной лестнице либо на госслужбе, либо в корпорации, и запись об участии в СВО с полученной наградой здесь будет вполне уместной. А отсутствие подробностей всегда можно выдать за скромность.

Николай Митрохин:

О сыне Пескова. О том, что тот был на фронте рассказали Пригожин, Марков, Симоньян и, наконец, сам Песков.

Если он действительно был на фронте полгода, или хотя бы несколько месяцев - от его пребывания остались бы гигабайты цифрового контента – сейчас на камеры телефонов повсеместно снимают не только фото, но и видео. В конце концов в ЧВК где то лежит его личное дело.

Однако за несколько дней скандала публике были явлены только два снимка, и оба оказались – других людей (сына Порошенко и неведомого "чебоксарца", чья физия наполовину скрыта маской).

Эффект получается как от "исчезающих часов патриарха" в 2012 году. Вместо того, чтобы признать, ну да, есть такое, начали отрицать, врать, стирать их с фотографий - вызывая волны смеха и хейта. Тогда эта история стоила поста главе патриаршей пресс-службы. Не станет ли и это, подзатянувшееся уже вранье, концом чьей-то карьеры?

Павел Пряников:

Проект с сыном Пескова в рядах "Вагнера" что-то совсем бездарно исполнили – всё сшили белыми нитками, которые вдобавок ещё и расползаются. Раньше пропаганда всё же получше работала. Видимо, сказывается отсутствие конкуренции. Без конкуренции всегда качество товаров и услуг ухудшается.

Понятно, что этот проект – часть пропагандистской кампании по завлечению простолюдинов на контракт на СВО. Что там неопасно, раз даже «принцы на ЛБС работают; если бы было опасно – папка с мамкой не отпустили бы».

Мария Снеговая:

О сыне Пескова. Оставляя в стороне вопрос, воевал он на самом деле или нет, любопытно, что члены росс элит и окружающая фауна все чаще рассматривают участие в войне своих детей как перспективную для будущей (государственной?) карьеры своих детей. Слышала уже о не одном таком случае.

Это все к вопросу, какая "прекрасная" Россия будущего светит нам в реальности. Война все в большей степени институционализируется российским режимом. Участие в войне рассматривается как карьерный лифт для детей.

Станислав Белковский:

Н. Д. Чоулз-Песков, скорее всего, не был ни на какой такой (не)войне. Зато Е. В. Пригожин испытал технологию раздачи индульгенций представителям правящей РФ-элиты.