Приставы распродают имущество, изъятое у ФБК по иску Пригожина

Судебные приставы начали распродавать изъятое в пользу бизнесмена Евгения Пригожина имущество Фонда борьбы с коррупцией – организация внесена российскими властями в список «иностранных агентов». Директор ФБК Иван Жданов опубликовал в своем-телеграм канале постановление Федеральной службы судебных приставов.

В документе перечислены 90 предметов, изъятых при обыске по уголовному делу в отношении Ивана Жданова 5 ноября. "Это имущество они просто украли", - написал директор ФБК. При этом он отметил, что долг был у Фонда борьбы с коррупцией, а все имущество, которое сейчас пытаются продать принадлежит другому юридическому лицу — "Фонду защиты прав граждан".

По словам Жданова, в списке техники есть и личные вещи сотрудников, например, часы, наушники и компьютеры. Жданов также возмущён тем, что технику оценили в разы дешевле её реальной стоимости. Так, новые компьютеры Macbook Air приставы готовы продать всего за 20 тысяч рублей, а Macbook Pro — за 25 тысяч рублей. Подвес с камерой к коптеру, стоимостью в 210 тысяч рублей, они оценили в семь раз дешевле - в 30 тысяч, написал Жданов.

В списке также есть 1250 фотокарточек с изображением Любови Соболь и 1338 брошюр с текстом "Любовь Соболь. Расследование: массовое отравление детей". Их приставы оценили в 1 рубль каждую. По мнению Жданова, эту часть списка "надиктовал" сам Пригожин.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить ролик про комбинат "Московский школьник", в котором Любовь Соболь связывала вспышку дизентерии в московских детских садах с поставками некачественных продуктов.

В июле 2020 года основатель фонда Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – "Фонд защиты прав". Причиной стал проигранный иск к компании "Московский школьник", по которому Навальный, ФБК и Любовь Соболь должны заплатить по 29 миллионов рублей каждый – всего почти 88 миллионов рублей. Позднее право требовать этот долг у "Московского школьника" выкупил бизнесмен Евгений Пригожин, с именем которого связывали эту компанию. Сам он связь с комбинатом всегда отрицал.

По этому делу со счетов Любови Соболь принудительно взыскали 34 миллиона рублей в пользу Пригожина и структур мэрии Москвы. Кроме того, приставы наложили арест на счета и квартиру Алексея Навального в Москве.