Новобранцы холодной волны. Артемий Троицкий сдвигается к электро

Хедлайнеры двести тридцать четвертого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители разных национальных школ, работающие в обретающем новую популярность жанре cold wave. Эта волна впервые окатила музыкальный мир тридцать лет назад, и вот теперь приходит новый высокий вал. Рок-критик Артемий Троицкий полагает, что совсем неспроста.



В современной поп-музыке начиная с середины 1960-х годов стало модно дробить музыкальный поток на всевозможные направления, стили и субстили. Начали рокеры: появились фолк-рок, хард-рок, арт-рок, прог-рок, краут-рок и прочие. Артисты "новой волны", хоть и критиковали классических рокеров за излишнюю замороченность, вскоре пошли по тому же пути: панк-рок, пост-панк, ска-панк, хардкор, готик-рок… Но всех по части стилевой запутанности переплюнули, пожалуй, металлисты (heavy metal, death metal, doom metal, black metal, glam metal, speed metal…) и электронщики. В сортах "металла" я категорически не разбираюсь, а вот с компьютерно-клавишной музыкой можно попробовать.

Родоначальниками всего направления стала легендарная немецкая группа Kraftwerk, смело отринувшая все "живые" инструменты (гитары, барабаны и т. д.) и заменившая их синтезаторами, секвенсорами и ритм-боксами. Получилось невероятно эффектно, и следом за роботизированными немцами двинулись массы энтузиастов, причём не только декаденты новой волны (Soft Cell, Visage, Blackmange, Depeche Mode), но и чисто "попсовые" артисты, от изысканных Pet Shop Boys до вульгарных Modern Talking. Стиль получил название "электро-поп". Иногда употребляют и термин "синти-поп", но есть ли между ними какое-то различие, я, честно говоря, понятия не имею.

В меру игривая и мелодичная, cold wave отличается отстранённым звучанием и механистичной манерой исполнения

Затем начались, как водится, региональные разновидности (в роке это тоже было: латин-рок, афро-рок… вплоть до "русского рока"). Америка породила minimal wave или minimal synth во главе с гениальными Suicide; немцы и англичане сформировали "тёмную волну" – dark wave, соединив электронику с "готическими" элементами. А во Франции и Бенилюксе накатила "холодная волна", cold wave. Здесь основоположниками считается бельгийская группа Telex, прославившаяся, помимо прочего, евро-хитом Moskow Diskow ("Телексу" я планирую посвятить вскоре целый сюжет в "Музыке на Свободе"). В меру игривая и мелодичная, вполне в духе электро-поп, cold wave отличалась характерным отстранённым звучанием и безучастной, несколько механистичной манерой исполнения, эпитет "холодное" к которым очень подходит. Расцвет стиля пришёлся на первую половину 1980-х; тогда же, кстати, и СССР накрыл единственный "холодный" хит – песня Voyage Voyage француженки Desireless.

Сейчас, после десятилетий относительного забвения, cold wave переживает неожиданный подъём, причём свидетельствует об этом не только недавнее переиздание записей Telex, но и появление немалого количества новых проектов, участники которых гордо называют себя "холодной волной" (может, потому, что и холодная война вернулась?!) Влиятельный лондонский лейбл Soul Jazz недавно выпустил два сборника (Cold Wave #1 и #2), представляющие молодое поколение "холодовиков".

Начнём с голландцев De Ambassade. Трио записывается в Амстердаме на студии Паскаля Пинкера, хотя двое участников живут в соседнем Роттердаме. Среди любимых музыкантов упоминают экспериментальную английскую группу Bourbonese Qualk, а также недавно звучавших в нашей программе прог-рокеров брюссельцев Aksak Manoul и нео-классическую Анжель Давид-Гуйю. "Посольство" уже выпустило первый альбом, и я представляю вам трек Standhouden.

De Ambassade с композицией Standhouden

Dissemblance – псевдоним парижанки Матильды Майен. Она дебютировала совсем недавно, альбомов в каталоге пока нет; "Захват" – один из нескольких вышедших синглов. Отвечая на вопрос о том, кто оказал на её творчество влияние, Матильда назвала новую волну 1980-х, "кассетную культуру" и стиль пост-панк.

Dissemblance с композицией Capture

Дуэт V.C.V.S., творчество которого представлено на сборнике #2, – из Грузии. Сандро Козманишвили и Ираклий Шония живут в Тбилиси, где и записали свой первый альбом "Секции воображаемого будущего". У Сандро своя маленькая фирма звукозаписи, Hanker Records, и он много работает с европейскими электронщиками, в частности норвежцем DJ Sotofett, который участвовал и в записи трека "Гул".

Тбилисский дуэт V.C.V.S. с песенкой Hum

Beta Evers – проект Бригитты Энцлер из немецкого города Аугсбург. Она не новичок на сцене, играла в разных группах пост-панка и новой волны, в частности, Kommando 6. Как и все остальные участники компиляции Cold Wave, вдохновение черпает в музыке конца 1970-х и начала 1980-х годов. И впрямь, интересная была музыка!

Beta Evers с композицией "В бегах"

Хотя "холодная волна" традиционно ассоциируется со сценой континентальной Европы, от Испании до Скандинавии, на сборнике нашлось место и для двух британских представителей – группы Broken English Club и Хеджеса Дэвида из южного Лондона, записывающегося под псевдонимами Dave I.D. и The Lunacy of Flowers. Дэвид – довольно известный музыкант, работающий в экстремальном стиле industrial; он даже создал собственное направление, назвав его "тёмный отходняк" (dark relief). Сейчас творит в чуть более лёгком жанре, чему свидетельством трек "Помощь начинается".

Плей-лист 234-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Melt Yourself Down (UK). Boot and Spleen, LP 100% Yes

2. Ammar 808 ft. Susha (Tunisia/India). Geeta duniki, LP Global Control/Invisible Invasion

3. The Snobs (France). Cable Call, LP Blend the Horse!

4. Nancy Sinatra (USA). Friday’s Child, LP Start Walking 1965-1976

5. Nancy Sinatra (USA). How are Things in California? LP Start Walking 1965-1976

6. De Ambassade (Netherlands). Standhouden, LP Cold Wave #1

7. Dissemblance (France). Capture, LP Cold Wave #1

8. V.C.V.S. (Georgia). Hum, LP COLD WAVE #2

9. Beta Evers (Germany). Hiding, LP WAVE #2

10. Dave I.D. (UK). Help Starts, LP WAVE #2

11. Dúa de Pel (Spain). Orgullo Kelly, LP Madera de pajaro

12. Hank Wangford (UK). Bad Dream, LP Holey Holey

13. Vera Ellen (New Zealand). Stuck with Me, LP It’s your Birthday

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY