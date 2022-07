Венгерская fonoграмма. Артемий Троицкий проводит смотр

Хедлайнер двести тридцать шестого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители из Венгрии, сотрудничающие с национальной фирмой звукозаписи Fono Records. Рок-критик Артемий Троицкий проводит смотр достижений венгерского музыкального хозяйства и расставляет там всё по своим местам.

Венгрия - центральноевропейская страна с яркой историей и эклектичной, но отчётливой культурой. Случались там и славные народные восстания, расцвет народного духа (последний раз – против коммунистов в 1956 году), и периоды мрачной диктатуры или автократии (последний раз – аккурат сейчас, при премьер-министре Викторе Орбане). При этом музыка в контексте венгерской культуры играла ключевую роль, и существенный вклад этой небольшой страны в мировую музыкальную копилку явно превосходит её скромные показатели по территории и населению. Достаточно вспомнить Ференца Листа, популярнейшего композитора и исполнителя XIX века, классиков оперетты Имре Кальмана и Франца Легара, влиятельного модерниста прошлого столетия Белу Бартока. Из относительно недавних явлений можно назвать мощные венгерские группы "прогрессивного рока", в частности Omega, очень популярные у советских меломанов-семидесятников и не забытые по сей день.

А вот о сегодняшней венгерской музыке за пределами страны известно до обидного мало. В европейских чартах артисты не фигурируют, на "выставке достижений" контекста Eurovision венгры никаких лавров пока тоже не снискали. Однако музыкальная сцена имеется, и не только на знаменитом летнем поп-фестивале в Сигете. Попробуем познакомиться с ней поближе, используя для этого каталог виднейшей национальной компании звукозаписи, которая называется Fono (ударение на последнем слоге). Вообще говоря, это целый музыкальный холдинг на улице Стрегова в Буде, в ареал которого входят и концертный зал Fono Music House, и большой магазин грампластинок. Основана фирма в 1996 году, поначалу специализировалась исключительно на народной музыке – венгерской, цыганской, славянской – с вкраплениями джаза. Сейчас репертуар Fono стал более разнообразным, космополитичным, но по-прежнему с некоторым уклоном в традиционные формы – скажем, релизов в жанре хип-хопа или техно на лейбле пока не замечалось.

Просто так слушать венгерскую музыку часто нелегко: ноги сами пускаются в пляс!

Главная звезда Fono, да и, пожалуй, всей сегодняшней венгерской музыки – скрипач Феликс Лайко. Он – венгр из Воеводины (бывшая Югославия, а теперь Сербия), родился в 1974 году, свой первый альбом выпустил, когда ему было 20 лет. С тех пор накопил огромное количество выступлений в разных стилях и форматах, сотрудничество с артистами в диапазоне от французского хард-рока до японского театра буто и музыки для фильмов и спектаклей. В каком-то смысле Лайко повторяет путь Листа, соединяя классическую школу с венгерским фольклором. Тем более что помимо скрипки, которой он владеет с дьявольской виртуозностью, этот музыкант освоил ещё и народный инструмент цимбалы. "Старт" – новейший альбом Феликса, записанный им со своим ансамблем в стиле, я бы сказал, "этно-фьюжн".

Felix Lajko & Band с композицией Mondat

Ötodik Evszak ("Пятое время года") – группа молодая, и "Не прячь это" – их дебютный альбом. Стиль – французский шансон на мадьярский манер. Солистку ансамбля зовут Изабелла Кассанель, она наполовину француженка и поёт одинаково выразительно на двух языках. Достойный ответ евроскептицизму нынешних венгерских властей.

Ötodik Evszak с песенкой A szerelem

Ещё один интернациональный проект Fono – трио Terra Profonda ("Глубокая Земля") во главе с англоязычным вокалистом, лютнистом и саксофонистом, уроженцем сицилийского Палермо Винченцо Ло Бульо. Тембром голоса он похож на Тома Уэйтса; музыка блюзовая и балладная, с призвуком итальянской мелодраматичности. "Вытащенный на солнце" – трек со второго альбома базирующейся в Будапеште группы, "Во имя гор".



Завершим знакомство с венгерским лейблом Fono новой записью популярнейших и типичнейших его клиентов – фольклорного ансамбля Cimbaliband под управлением цимбалиста и вокалиста Унгера Балаша. Это зажигательная экскурсия в туристическую "корневую" Венгрию: гуляш, чардаш и раскардаш!

Новый альбом темпераментных цимбалистов называется "Свободно", и просто так слушать его нелегко, ноги сами пускаются в пляс!



Плейлист 236-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Sophia Kennedy (USA/Germany). Animals Will Come, LP Monsters

2. Sakili (Mauritius). Solitaire, LP Creole Sounds From The Indian Ocean

3. Whispering Sons (Belgium). Satantango, LP Several Others

4. White Hills ft. Jasmine Hamdan (USA/Lebanon). Rats, LP Splintered Metal Sky

5. Felix Lajko & Band (Hungary). Mondat, LP Start

6. Ötodik Evszak (Hungary/France). A szerelem, LP Ne rejtsd el

7. Terra Profonda (Hungary/Italy). Dragged Into Sunlight, LP For The Sake оf The Mountains

8. Cimbaliband (Hungary). Katikata, LP Szabadon

9. RVG (Australia). Help Somebody, LP Feral

10. Chris Smith (Australia). Second Hand Smoke, LP Second Hand Smoke

11. Wilma Archer ft. Sudan Archives (UK/USA). Cheater, LP A Western Circular

12. Ghedalia Tazartes (France). Le crapaud, LP Gospel et le rateau

13. Plutonium 74 (Finland). Muistatko tämän laulun, LP Matkale Perille

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода

Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY - GOOGLE PODCAST