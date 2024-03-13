Призрак Путина на берегу Буга. Польша убеждает США помочь Украине

Американские и польские политики отметили 25-летие вступления Польши в НАТО в тревожной обстановке: помощь Украине буксует, а в самой Польше заговорили о том, что "Путин может появиться на Буге" (пограничной реке между Польшей и Беларусью). Насколько обоснованы эти страхи и что может сделать Вашингтон, чтобы рассеять их?

"Когда мы вместе, никакая сила на Земле не может оказаться сильнее нас", – этой фразой, сказанной 12 марта 1999 года тогдашним госсекретарем США Мадлен Олбрайт на церемонии вступления Польши, Чехии и Венгрии в НАТО, президент США Джо Байден открыл свою встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском. Еще перед встречей американского и польских лидеров советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах предоставить Польше кредит в размере 2 млрд долларов на закупку вооружений и о продаже ей 96 вертолетов Apache. Госдепартамент США уже одобрил эту сделку.

Декан факультета международных отношений Белостокского университета профессор Адам Бартницкий в эфире Польского радио отметил, что это очень важный визит с точки зрения имиджа Польши: "Америка видит, что Польша – важный элемент "пазла" восточного фланга НАТО. Она понимает, что в Польше есть определенные политические конфликты. Приглашение президента и премьера должно послужить отделению вопросов безопасности от политических споров". Напомним, что президент Дуда, дважды избиравшийся на этот пост, был кандидатом консервативной партии "Право и справедливость", уступившей осенью на парламентских выборах левой и либеральной оппозиции, чье коалиционное правительство возглавил по итогам выборов Дональд Туск.

Три процента – и ни злотым, евро или кроной меньше

Президент и премьер Польши прилетели в столицу США на разных самолетах и поселились в разных отелях, оба – в нескольких сотнях метров от Белого дома. Однако это не свидетельствует о степени их политических расхождений, а следует из требований безопасности. Более того, как отмечают эксперты, встреча Дуды и Туска с Байденом является символом единства польских политиков в вопросе безопасности.

"Наши с президентом политические взгляды отличаются практически по каждому вопросу, но, когда дело касается безопасности нашей родины, мы должны и будем действовать вместе. Не только во время нашего визита в США", – написал Дональд Туск в соцсети X.

"Я бы хотел, чтобы это стало началом хорошей практики в области сотрудничества между различными политическими партиями в Польше", – подчеркнул заместитель руководителя канцелярии президента Польши Петр Цвик в интервью Польскому радио.

Сам Анджей Дуда сетует на отсутствие достаточной вовлеченности некоторых союзников в процесс укрепления обороноспособности Европы. Этим обусловлено предложение Польши поднять до 3% ВВП долю оборонных расходов стран-членов НАТО. До недавнего вступления Швеции в Североатлантический альянс 18 из 31 его страны выделяли на оборону 2% ВВП. Сама же Польша в настоящее время выделяет на эти цели более 4% – самый высокий уровень среди стран НАТО.

Американцы уже отреагировали на предложение Варшавы. "Я думаю, что первый шаг – это достижение каждой из стран уровня в 2%. Мы зафиксировали улучшения в этой сфере. На данный момент две трети членов НАТО превысили этот порог. Нужно сделать первый шаг, прежде чем мы начнем говорить о дополнительных предложениях", – заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Тем временем премьер Туск, который в последнее время провел ряд встреч с европейскими лидерами, несколько дней назад, выступая в Бухаресте на съезде Европейской народной партии, подчеркнул, что угроза со стороны России реальна: "Это конец блаженного покоя и послевоенной эры. Мы живем в новое время – в предвоенной эпохе".

Это конец блаженного покоя и послевоенной эры. Мы живем в новое время – в предвоенной эпохе

От переговоров, которые предшествуют июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне, Польша ожидает, что на восточный фланг альянса будут отправлены дополнительные подразделения НАТО. Кроме того, в Варшаве рассчитывают на реализацию региональных оборонных планов, которые были приняты в ходе предыдущего саммита в июле прошлого года в Вильнюсе. Сейчас в Польше дислоцируется более десяти тысяч американских солдат.

"Путин не остановится на Украине"

В начале полномасштабного вторжения России в Украину именно Варшава и Вашингтон были ближайшими союзниками Киева. Польша передавала Украине оружие, выделяла деньги на гуманитарную помощь, но что более важно – обычные поляки проявили феноменальную поддержку и солидарность с украинским народом. Однако с осени прошлого года заметно охлаждение в отношениях. Зерновой кризис, обмен жесткими репликами между лидерами двух стран, блокировка границы вначале польскими перевозчиками, а затем и фермерами, которые боятся нечестной, по их мнению, конкуренции со стороны украинцев, а затем и безосновательная остановка польскими протестующими пассажирских автобусов на границе. Одновременно с этим ухудшается и отношение к украинцам в польском обществе, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения.

Украинские политики надеялись, что со сменой власти в Варшаве изменятся и отношения с соседней страной. Хотя новая коалиция, в отличие от "Права и справедливости", не прибегает к эмоциональным высказываниям, она так же, как и ее предшественники, видит своей первоочередной целью защиту польских профессиональных групп, которые блокируют границу. Но на международной арене Польша по-прежнему видит себя главным адвокатом Украины, и польские власти продемонстрировали это в очередной раз. Встречи президента Дуды с лидерами демократов и республиканцев в обеих палатах Конгресса США также были посвящены, среди прочего, поддержке Украины.

"Финансовая поддержка Украины стоит дешево, если принять во внимание, какие еще формы поддержки должны быть, если бы началась война и было совершено нападение на страны НАТО. Тогда американскому солдату пришлось бы воевать в соответствии с обязательствами, выплывающими из 5-й статьи. Сегодня это всего лишь деньги, их стоит потратить на сохранение мира и безопасности", – подчеркнул Анджей Дуда. Он напомнил, что поддержка Украины, прежде всего военная, имеет решающее значение для всей Европы: "Нельзя допустить, чтобы Путин победил, чтобы Россия победила в Украине".

"Единственное послание, которое мы должны направить Москве, заключается в том, что Запад более сплочен, чем когда-либо прежде, если дело касается Украины", – заявил, в свою очередь, Дональд Туск. Он выразил надежду, что Майк Джонсон – спикер Палаты представителей, от которого во многом зависит судьба "застрявшего" в Конгрессе законопроекта о помощи Киеву, – "почувствует ответственность за тысячи человеческих жизней в Украине".

В этом отношении позиции польских политиков полностью совпадают с мнением Джо Байдена. "Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно", – призвал американский президент конгрессменов. Обращаясь к польским лидерам, он добавил, что "Польша знает, что Путин не остановится на Украине, он угрожает всему миру". Недавно Байден раскритиковал своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа за его мягкую, по мнению действующего президента, позицию по отношению к Кремлю и сомнения в действенности основных договоров НАТО. Байден заявил, что США не могут отказаться от лидерства в мире, а для этого они должны сохранять доверие своих союзников, в том числе Польши – важнейшего звена "восточного фланга" НАТО.

Нельзя допустить, чтобы Путин победил, чтобы Россия победила в Украине

В подобном духе, но с еще большей тревогой высказываются и польские политики. Глава польского парламентского комитета по делам Евросоюза Михал Кобоско заявил в эфире телеканала Polsat News, что Польша должна поддерживать Украину даже тогда, когда отношения между Варшавой и Киевом нельзя назвать наилучшими. "Россия вооружается, Россия напала на Украину, Россия не скрывает своих амбиций восстановить свою сферу влияния в Центральной и Восточной Европе, а мы были частью этой сферы влияния", – сказал политик.

Он сообщил, что на этой неделе помимо президента и премьер-министра в США будет делегация польского парламента. Кобоско оптимистичен: "Мы убедим республиканцев, потому что проблема сегодня именно в тех республиканцах, которые близки к лагерю Дональда Трампа, в том, что неприемлемо дальнейшее сдерживание помощи Украине. Ведь пакет на сумму 61 миллиард долларов, который является решающим для успеха Украины на фронте, не был поставлен на голосование. Чем дольше в Вашингтоне будет продолжаться такое сдерживание, тем больше украинцы потеряют на фронте".

Глава польского парламентского комитета по иностранным делам Павел Коваль, в свою очередь, заявил, что крайне важно как можно скорее обеспечить Украину боеприпасами. По мнению политика, отсутствие поддержки со стороны Запада может создать риск того, что российские войска прорвут фронт в ближайшие недели и "Путин окажется на берегу Буга".