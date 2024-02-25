Враг у ворот. Как страны Балтии прожили два года войны в Украине

В феврале 2022 года власти Латвии приняли решение о снятии с 1 марта года всех ограничений, связанных с ковидом, в том числе и о въезде в страну для граждан России. Казалось, что долгая череда потрясений, связанная с пандемией, заканчивается, и мир становится прежним. Но 24 февраля 2022 Владимир Путин начал полномасштабную войну с Украиной, и для стран Балтии начался новый кризис. Он не только всколыхнул память о советской оккупации, но и поставил новые вопросы, связанные с самим существованием этих стран. Что изменилось с тех пор, и как справляются с этим кризисом жители Латвии, Литвы и Эстонии?

Непростое соседство

После распада СССР и восстановления независимости отношения стран Балтии с Россией никогда не были легкими. В то же время географическое положение и экономика открывали для обеих сторон массу возможностей – торговля, транзит, банковские дела. Россиянам было удобно взаимодействовать с местными жителями: общее советское прошлое разъединяло в политическом плане, но часто соединяло в культурном и бытовом.

В то же время в Балтии остались сотни тысяч людей, обосновавшихся там в советские времена, которые не смогли или не захотели интегрироваться в новые реалии. Возникали трения по языковому вопросу и вокруг правового статуса русскоязычных меньшинств, часть из которых радикализовалась и приобрела откровенно имперские взгляды, превратившись со временем в активных потребителей кремлевской пропаганды.

Многие из этих проблем долгое время старались не замечать или откладывать их решение на неопределенное будущее. Тем более что казалось, что вступление в 2004 году в ЕС и НАТО обеспечило Латвии, Литве и Эстонии безопасность. Однако уже в 2014 году, после аннексии Россией Крыма и начала войны в Донбассе, мир увидел, что правила, которые сложились после распада СССР, больше не действуют, а международные договоры могут быть легко нарушены.

Страны Балтии оказались в уязвимом положении, которое еще более ухудшилось после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, и теперь пытаются предотвратить наихудшие сценарии будущего.

– Память о том, что случилось в 1940 году, у нас до сих пор жива, – отмечает эстонский политолог Тоомас Алаталу. – Почему я об этом упоминаю? Потому что то, что произошло с Крымом, – это повторение событий 1940 года в Эстонии, Латвии и Литве. В отличие от финнов, которые тогда сопротивлялись и провели довольно успешную военную кампанию, эстонцы, латыши и литовцы в принципе сдались без борьбы, и этого никто не забыл. К нашему удивлению, в 2014 году, хотя Кремль повторил то, что произошло в Балтии в 1940 году, на Западе никто об этом не вспомнил. А надо было вспомнить. Теперь полномасштабная война идет уже два года, но в эту войну так или иначе вовлечены более 50 стран, а такие войны короткими не бывают, – говорит эксперт.

То, что произошло с Крымом, – это повторение событий 1940 года в Эстонии, Латвии и Литве

После 24 февраля 2022 года политические контакты стран Балтии Россией были ограничены до предела. В сентябре 2022 года Латвия, Литва, Эстония и Польша приняли решение запретить въезд гражданам России по шенгенским визам, в том числе выданным третьими странами. Рига взяла на вооружение стратегию "сдерживания" Москвы: активная антипутинская риторика на всех уровнях, снос советских военных памятников, запрет на любую публичную поддержку действий России, блокировка вещания и деятельности российских масс-медиа.

11 августа 2022 года латвийский Сейм принял декларацию о "геноциде России в отношении украинского народа". В "черный список" оказались включены многие российские политики, общественные деятели, артисты и т.д. С февраля 2024 года в Латвии действует запрет на передвижение автомобилей с российскими номерами. Также запрещены авиаперелеты и пассажирское железнодорожное сообщение.

Больше (почти) не торгуем

Неизбежно пострадали и экономические отношения. Долгое время страны Балтии были очень выгодными партнерами для российской экономики. Экспорт из России в эти страны резко превышал импорт, балтийцы всегда аккуратно платили и выполняли условия договоров, предоставляли удобные логистические коридоры и банковский сектор.

Латвийский экспорт в Россию составлял накануне вторжения, в 2021 году, почти 1,4 млрд долларов, российский в Латвию – 3,5 млрд. Уже в первый год войны последний показатель резко снизился – до 1,93 млрд долларов. Латвия одной из первых стран в мире уже весной 2022 года отказалась от импорта российского газа и нефти, несмотря на фактически стопроцентную зависимость от поставок газа из РФ. Спасли резервы, накопленные в Инчукалнском газовом хранилище, и кооперация с Литвой по использованию СПГ-терминала.

Вторжение РФ в Украину обошлось латвийцам, по приблизительным оценкам, в несколько миллиардов евро. Война привела к нарушениям цепочек поставок и резкому росту цен на энергоносители. Кроме того, большой проблемой стала рекордная инфляция: в 2022-2023 годах она превысила 20%.

Похожие процессы начались и в экономике Литвы и Эстонии. В 2022 году рост литовской экономики замедлился до 1,8%, а в четвертом квартале сменился падением на 1,7%. Экономическая активность сдерживалась сокращением экспорта в некоторые страны Центральной и Восточной Европы и падением частного потребления, поскольку рост зарплат не компенсировал последствий высокой инфляции. В 2023 году падение ВВП Литвы составило 0,3%, Эстонии, по оценкам Еврокомиссии, – 3,5%. Как и в Латвии, в этих странах резко снизился объем российского транзита. Неизбежной нагрузкой на бюджеты стал рост военных расходов и огромная помощь Украине.

– Мы переживаем сейчас несколько разных кризисов, в том числе и кризис в отношении правительства и премьера – отмечает Тоомас Алаталу. – Он начался с того, что оказалось, что муж премьер-министра как бизнесмен ведет до сих пор торговлю с Россией. В отношении границы с Россией ситуация у нас немножко иная, чем, скажем, в Латвии или в Финляндии. Финляндия уже полностью уже закрывала свою границу. Что касается Эстонии, у нас граница практически открыта и действует до сих пор.

Если завтра война

Российское вторжение в Украину шокировало жителей стран Балтии. Вероятность прямого военного конфликта с РФ всерьез рассматривается властями. Латвия увеличила финансирование всех статей бюджета, касающихся национальной обороны: армии, службы безопасности, Земесардзе (Нацгвардии), гражданской обороны. Объем военного бюджета на 2024 год достиг 1,13 млрд евро.

Жители страны оповещены о возможном нападении со стороны России, весной 2022 года в СМИ подробно рассказывали о содержимом "тревожного чемоданчика", который нужен на этот случай. В городах проводятся учения, что, конечно, добавляет нервозности в обществе. Ведь стратегическое положение стран Балтии в случае вторжения РФ позволяет им надеяться только на НАТО: собственные армии слишком малочисленны для того, чтобы долго и успешно противостоять возможной российской агрессии. Балтийские страны рассчитывают на базы НАТО, расположенные в этом регионе, и молниеносную реакцию союзников по альянсу.

Впрочем, вступление в НАТО Финляндии и скорое присоединение Швеции будет способствовать быстрому передислоцированию войск в Северной Европе, что успокаивает балтийцев. Географическую изоляцию стран Балтии от остальной Европы рассчитывают ослабить за счет строительства железной дороги Rail Baltic, которую можно будет использовать также в целях военной логистики.

– Мы за 30 лет привыкли к тому, что у нас теперь другие проблемы – экология, "зеленая" экономика и так далее. Оказывается, что на самом деле рановато мы поспешили сокращать армию, – комментирует политик и правозащитник, депутат Сейма Латвии нескольких созывов Борис Цилевич. – Конечно, идеи роста расходов на оборону непопулярны среди избирателей. Но если Европа хочет выжить, то нет другого выхода. Только сильная армия, только готовность к войне может предотвратить российскую агрессию. Россия претендует на роль мирового лидера авторитарных режимов, вроде Ирана и Северной Кореи, активно сотрудничает с ними, строит отношения и с ХАМАСом, хуситами и так далее. Это, конечно, угроза, которая угрожает всему цивилизованному миру. Адекватный ответ будет непростым и недешевым. Нам придется отказаться от многих удобств и преимуществ современной европейской жизни, к которым мы уже успели привыкнуть, – отмечает латвийский политик.

Лидеры стран Балтии официально утверждают, что прямой военной угрозы для них сейчас нет. Однако и Латвия, и Литва, и Эстония присоединились к призывам запустить четвертую статью договора НАТО – о начале консультаций в условиях "угрозы целостности и безопасности". "Весь свободный мир оказался под угрозой, когда Россия начала полномасштабную атаку против Украины. Консультации внутри НАТО по укреплению безопасности альянса должны быть проведены для внедрения дополнительных мер по обеспечению защиты союзников", – еще в 2022 году заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Весь свободный мир оказался под угрозой, когда Россия начала полномасштабную атаку против Украины

– Я думаю, эта война удивила всех, – говорит экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс. – Но должен сказать, что балтийские государства и Польша давно предупреждали наших коллег в Европе и в Америке, что Россия на дороге войны. Однако и мы не ожидали, что это будет такая жестокая война. Мы видим, что Россия не заинтересована в жизнях своих людей. Им все равно, что с народом, сколько солдат погибает. Я думаю, что тоталитарные режимы всегда готовы к агрессии. Пока такой возможности нет, потому что Россия очень много потеряла в Украине. Но, с другой стороны, если ты не хочешь войны, то должен готовиться к ней. Мы сделаем все, чтобы никто и никогда не переступил наши границы.

– Есть общее понимание, что война у нашего порога, – соглашается политолог Витис Юрконис, глава Freedom House в Литве. – В то же время активная часть общества прекрасно понимает, что паника – не выход. Напротив, действовать нужно уже сейчас. Во-первых, поддержать Украину. Во-вторых, серьезно настроиться и подготовиться, потому что четкая решимость – лучшее сдерживающее средство. Международный порядок, основанный на правилах, нельзя поддерживать только резолюциями, нужны действия. И малые страны понимают это лучше, чем кто-либо другой: мир, управляемый неучтенными деньгами или грубой силой (характерные черты авторитарных стран), слишком опасен для жизни, – считает литовский эксперт.

Страны Балтии относятся к числу наиболее активно помогающих Украине. Абсолютное первое место в мире по объему помощи Украине в пропорциональном отношении заняла Эстония, направившая на эти цели 1,4 % своего ВВП. Кроме нее, больше 1 % потратила только Латвия. Литва отстала совсем ненамного: 0,95 %. Все три страны приняли десятки тысяч украинских беженцев – так, в Латвии их официально зарегистрировано более 50 тысяч. Примечательно, что украинских беженцев включили в официальную статистику населения Латвии.

С первых дней войны граждане и общественные организации активно участвовали в поддержке Украины и украинских беженцев. Уровень общественной мобилизации был беспрецедентным. Гражданскую поддержку вскоре сменили обширные государственные программы помощи, но в первые недели кризиса именно действия простых жителей и неправительственных организаций предопределили характер участия балтийских стран в этом кризисе. Государственным институтам не хватало скорости и гибкости.

Спустя два года, однако, как и в других европейских странах, стала ощущаться определенная усталость от войны и вызванных ею проблем. В Латвии Центр изучения рынка и общественного мнения опубликовал результаты недавного опроса: треть латвийцев считает, что война в Украине должна закончиться, даже если Украине придется пойти на территориальные компромиссы.

Русскоязычные и украинская война

Де-факто двухобщинная структура латвийского общества переживает после российского вторжения в Украину огромный стресс. Русскоязычное население Латвии насчитывает около 650 тысяч человек. За последние два года стало ясно, что русскоязычные Латвии – это скорее разрозненные группы, чем единое сообщество.

В то время как латвийские русские и русскоязычные, активно поддерживающие Украину, были заметны в публичном пространстве с первых дней войны, многие пропутинские и поддерживающие Россию лица ушли в тень. Как показывают последние опросы общественного мнения, 93 % этнических латышей поддерживают борьбу Украины за независимость и свободу, тогда как среди латвийских русских эта цифра составляет лишь 63 %.

В Эстонии из 1,3 млн населения – около 900 тысяч эстонцев и 400 тысяч русскоязычных, в Латвии из 1,9 млн населения – 1,15 млн латышей. По данным переписи населения Литвы 2021 года, литовцы составляют 84,6 % населения страны, поляки – 6,5 %, русские – 5,0 %, белорусы – 1,0 %, украинцы – 0,5 %.

– Для русскоязычной части латвийского общества, конечно, ситуация оказалась сложной, – отмечает Борис Цилевич. – Разнообразие взглядов, моделей поведения среди них намного больше, чем в латышской части общества и среди россиян. Для тех, кто ощущал какую-то духовно-культурную связь с Россией, шок стал особенно глубоким. Это как если вдруг узнать, что твой отец – серийный убийца, и на это как-то надо реагировать. Русский язык стал восприниматься особым образом. К тому же по большому счету латышское общество очень мало знает о том, как живут русскоязычные сограждане, и мало этим интересуется. Если взять контент ведущих латышских СМИ, то местных русских там увидеть очень сложно. Есть два исключения – спорт, который совершенно интернационален, и криминал.

Профессор сравнительной политологии Таллинского университета Райво Ветик анализирует ситуацию в своей стране:

– Я сошлюсь на два опроса, которые провели в Эстонии в мае 2023 года. Один из вопросов заключался в том, изменилось ли восприятие русских в Эстонии после вторжения России в Украину? В основном оно изменилось в худшую сторону.

Но вот другой вопрос – поддержка членства в НАТО. И здесь очень интересное развитие событий. В начале российского вторжения 26 % русских в Эстонии говорили, что поддерживают членство в НАТО. Сейчас доля поддерживающих выросла до 53 %. С моей точки зрения, это очень важное событие, потому что исторически сложилось так, что этнические эстонцы и эстонские русские имеют разные взгляды на этот вопрос. Внешнеполитическая ориентация русских в Эстонии меняется, процессы идут. Эстонцы и эстонские русские становятся более похожими друг на друга. В контексте российской агрессии на Украине это значит, что большинство эстонцев и этнических русских отвергают то, что сейчас делает кремлевский режим.

Следующее очень важное событие связано с возрастом. Если две наиболее молодые возрастные группы, от 18 до 34 лет, полностью отвергают военную агрессию, то группы от 34 до 64 более, скажем так, лояльны путинскому режиму. Это указывает на то, что взгляды эстонцев разделяются не по тому, на каком языке человек говорит, а по тому, какого он возраста. Чем вы моложе, тем больше вы выступаете против российской агрессии. А на вопрос о том, поддерживаете ли вы НАТО, молодые люди чаще отвечают утвердительно, – говорит професор Ветик.

Взгляды эстонцев разделяются не по тому, на каком языке человек говорит, а по тому, какого он возраста

Похожее исследование проводили пару лет назад и в Латвии и пришли к тому же выводу: русскоязычная молодежь лучше знает латышский язык, выступает за общие европейские ценности и не склонна к агрессивности. В Литве доля русских составляет всего 5 %, поэтому и проблемы там менее заметны.

– Парламент наконец-то допустил возможность того, что мы запретим гражданам России и Беларуси участвовать в местных выборах – добавляет эстонский политолог Тоомас Алаталу. – Они до сих пор имели такое право, чего у соседних стран нигде нет, его мы еще в 1993 году дали. Но теперь было решено, что мы все-таки можем временно запретить это делать. Потому что у нас довольно конкретные проблемы, когда мы говорим о том, как себя ведет русскоязычное население. Вроде открытых демонстраций нелояльности в отношении Эстонской Республики нет, но не надо забывать, что в 2018 году, во время выборов президента Российской Федерации, в Эстонии было самое большое количество российских граждан, которые принимали в этом участие и голосовали за кандидатуру Путина: 94 % "за". А накануне выборов в парламент в прошлом году у нас появилось движение "Вместе", где постарались представить ситуацию таким образом, что надо понять и российскую позицию [в отношении войны в Украине]. Мы вправе ожидать, проявления большей лояльности нашему государству, которой, скажем, в 2018 году еще не было. Мы обнаружили, что в течение этого тридцатилетия уже выросло новое поколение, и среди этого поколения, к нашей радости, довольно много тех, кто совершенно свободно говорит на эстонском. И когда я тут говорил про выборы президента России, то понятно, что в них в основном будут участвовать пенсионеры, но их, скажем так, теперь уж точно не переубедишь.

Без советских монументов

В Балтии одним из самых видимых результатов полномасштабного российского вторжения в Украину стал демонтаж советских военных памятников. В Эстонии такие памятники были демонтированы или перемещены задолго до украинской войны. Еще в апреле 2007 года демонтаж так называемого "Бронзового солдата", памятника красноармейцам, павшим при взятии Таллинна в годы Второй мировой войны, стал причиной массовых беспорядков с участием местного русскоязычного населения и приезжих из России.

В Литве в декабре 2022 года в знак солидарности с Украиной был снесен монумент советским солдатам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. "Стелы, чтобы было понятно, не стоят на могилах или рядом с могильными камнями. Этот памятник – символ советской идеологии, которая, по сути, воплощает в себе тоталитаризм, к могилам он не имеет никакого отношения. Могилы не разбирают. Таким образом, мы просто очистимся от этого советского символа", – заявил тогда мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В Латвии голоса, призывающие снести советские памятники, раздавались с начала девяностых годов, но так и не получили значительной поддержки со стороны политической элиты или большей части общества. Ситуация резко изменилась после 24 февраля 2022 года, когда общественное мнение массово перешло к настойчивым требованиям убрать то, что считалось символом российского империализма, включая монумент "Освободителям" в Риге.

Ведь, по мнению многих латвийских политиков и обычных граждан, российские представители и часть местной русскоязычной общины сделали этот памятник местом прославления имперской мощи России и СССР. После 24 февраля любые следы этой мощи в общественном пространстве Латвии стали невыносимыми для значительной части населения. Накануне двухлетней годовщины Рижская дума приняла решение и о смене названия улицы Маскавас.

– Постарайтесь понять политику Латвии, – говорит экс-министр обороны Артис Пабрикс. – Мы – независимое государство уже более 30 лет. Пожилым русскоязычным людям, которым, например, сейчас 70 лет, 32 года назад было меньше сорока. И что они все эти годы делали? Если они не смогли за 30 лет выучить язык государства, где живут, то что это: сознательное отношение или интеллектуальная невозможность? В чем дело?

Политик и правозащитник Борис Цилевич, однако, обращает внимание на нюансы:

– У нас много смешанных браков, есть достаточно большая пограничная область людей, которые одинаково ощущают принадлежность к обеим средам, латышской и русскоязычной. В этом специфика Латвии, которую очень многие не понимают. С одной стороны, очень жесткая политика, если мы возьмем законодательство, языковые требования, гражданство. С другой стороны, в обществе отношения достаточно дружелюбные, мирные. Пусть нет большой любви, но в Латвии никогда не было конфликтов на этнической почве. Люди, которые сейчас, пользуясь демократическими свободами в европейских государствах, "топят" за Путина и поддерживают Россию, это носители своего рода "стокгольмского синдрома". Он может дорого обойтись всем, потому что их приводят в качестве примера, и очень легко сказать, что "видите, вот русские и, наверное, они все такие, только не все говорят об этом прямо".