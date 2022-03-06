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Продолжаются акции против вторжения России на территорию Украины

Акция протеста в поддержку Украины в Казахстане, Алматы, 6 марта 2022 года

В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооружённого вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным задержано более 500 человек.

В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.

В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню "Пусть всегда будет солнце". Задержаны несколько человек.

Почти 100 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.

В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.

В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.

В Перми полиция задержала человека с плакатом "Нет войне".

В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.

Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы. Люди скандировали "Да здравствует Украина", "Нет войне", "Путин, Гаага, тюрьма!".

Акция протеста ожидается в Москве. Пользователи соцсетей сообщают, что на Манежной площади в центре города дежурят более 20 автобусов полиции. Полицейские выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа дежурят у Гостиного двора. Автобусы для задержанных стоят на Думской улице.

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