Продолжение свободы. Андрей Шарый – к читателям и зрителям

Налоговая служба России обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (читайте, московское бюро "Свободы"), и нет никаких сомнений в том, какой вердикт будет по этому иску вынесен. Как считает российская власть, ООО задолжало государству 13 или 15 миллионов долларов, я даже сбился со счёта. Долг образовали 1040(!) невыплаченных штрафов, их выписали за отказ сопровождать журналистские материалы упоминанием о том, что мы "иностранный агент". Могли выписать и в 10 раз больше, для этого и есть Роскомнадзор. Но мы ничей не агент, а требования "маркироваться" считали и считаем цензурой, попыткой вмешательства в редакционную политику.

Наше московское бюро, увы, превращается в пустую юридическую формальность, но "Свобода" никуда не исчезает. Ликвидация ООО прямо сейчас, а не раньше и не позже - политическое решение властей, принятое из-за агрессии России против Украины. Эту войну мы и называем "войной", а не "специальной операцией в Донбассе", вопреки повелению Министерства обороны. Называем по одной простой причине: журналистика требует точного и честного определения вещей, понятий и явлений.

Что бы ни случилось дальше - оставайтесь с нами!

Налоговую двинули против нас в бой, чтобы подкрепить свежий путинский закон об уголовной ответственности за якобы ложную, а на самом деле правдивую, информацию "об использовании вооруженных сил", которые власть ныне использует в качестве оккупантов соседней страны. Этот закон уже прихлопнул то немногое живое, что оставалось в отечественной журналистике, он прихлопнул московские корпункты и корсети многих иностранных информационных агентств, газет, телеканалов. Никто не готов рисковать безопасностью работающих в России сотрудников, и мы тоже думаем о том, как уберечь своих. Корреспондентам "Свободы" ещё как достаётся: за то, что они делают свою работу, их задерживают и таскают в полицию, их запугивают, против них затевают административные производства, их записывают в "иноагенты", а теперь их собираются сажать за решётку. В итоге нам придётся рассказывать о войне из-за границы, используя в том числе источники информации из России. Но это не значит, что мы перестанем говорить правду.

Я начал сотрудничество со "Свободой" ровно 30 лет назад. Весной 1992-го в Москве деятельно готовились к открытию корпункта радиостанции, а опытные журналисты-мудрецы в мюнхенских коридорах РСЕ/РС беспокоились, не закончится ли вскоре редакционная история вообще, в связи с исчезновением советской угрозы. Опасения оказались необоснованными: угроза миру из России никуда не исчезла, в течение последних двух десятилетий она нарастала постепенно и вот пришла ко всем нам, и конечно, не только к журналистам. Угроза пришла к каждому в стране и за её пределами, в пугающе страшном облике. Причём путинская напасть грозит потерей свободы и будущего не только тем, у кого ясное зрение, но и тем, кому глаза и ум залепило кремлёвское телевидение.

Является ли всё произошедшее – ликвидация "Эха Москвы" и "Дождя", блокировка сайтов "Медузы", Би-Би-Си и "Свободы", закрытие десятка других независимых редакций, отключение фейсбука и твиттера - поражением свободы слова и самой демократии в России? Несомненно, и иначе как тяжёлым это поражение не назовёшь. Но означает ли оно, что мы достигли конца пути? Нет, ни в коем случае. Свобода и "Свобода" продолжаются. Русская служба работает уже почти 70 лет, бывало всякое, и мы, поверьте, и в новых обстоятельствах сумеем толково и правдиво рассказать вам о том, как на самом деле обстоят дела в стране и мире. Мы всегда работаем поверх барьеров, у "Свободы" ещё в старое время накоплен на сей счёт огромный опыт, и он не забыт. Что бы ни случилось дальше - оставайтесь с нами!

Андрей Шарый – журналист Радио Свобода, директор Русской службы