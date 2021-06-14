Проект "Агит Россия" закрывается из-за усиления репрессий

Проект "Агит Россия", который публиковал информацию об уличных протестах и занимался политической агитацией, объявил о закрытии из-за угрозы уголовного дела.

"В связи с имеющейся у нас информацией, что на членов "Агит России" в ближайшее время могут возбудить уголовное дело. Также с общим усилением репрессий мы озабочены безопасностью наших членов, сторонников и подписчиков и тех, кто уже отошёл от дел", — говорится в сообщении в телеграм-канале проекта.

В то же время создатели "Агит России" добавили, что формируют новый проект с другим названием, командой и форматом.

В мае координатор курганского отделения движения "Агит Россия" Евгений Жуков покинул Россию после того, как сотрудники правоохранительных органов угрожали ему уголовными делами. Ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Весной 2019 года он получил 15 суток ареста за установку "надгробия" Путина на местном кладбище.

Тогда же активисты движения "Агит Россия" установили напротив Исаакиевского собора в Петербурге стилизованную под надгробие табличку с изображением президента России Владимира Путина. На ней были указаны дата рождения главы государства и – через дефис – цифра 2019. Ниже написано "Предал народ России". Позже полиция задержала активиста Андрея Жексимбаева и пресс-секретаря движения "Агит Россия" Григория Кудрявцева. Их признали виновными в установке "надгробия Путина" и присудили по девять суток административного ареста.