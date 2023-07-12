"Проект": причина мятежа Пригожина - его психическое состояние

Близкое окружение основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина объясняет его мятеж против руководства Минобороны психическим состоянием бизнесмена, говорится в материале издания "Проект", журналисты которого опросили десятки бывших и действующих сотрудников компаний Пригожина, а также его знакомых.
По словам источника из близкого окружения главы ЧВК "Вагнер", своим подчинённым он объяснил мотив, побудивший его к мятежу, одним словом: "Психанул".
В материале "Проекта" также говорится, что множество сотрудников Пригожина рассказывают о его особой склонности к насилию. Со слов работавших с бизнесменом, в своих компаниях он держал штат специальных людей, которые жестоко избивали сотрудников за оплошности и даже сажали некоторых из них на несколько дней в подвал.
Большая же часть материала "Проекта" посвящена знакомству Пригожина с Владимиром Путиным, благодаря которому начинающий тогда бизнесмен стал одним из приближённых лиц к президенту России. Знакомство, со слов знакомых Пригожина, произошло в ресторане "Старая таможня", который будущий основатель ЧВК "Вагнер" открыл в 1995 году в Санкт-Петербурге. Путин стал бывать там вместе с мэром города Анатолием Собчаком, у которого работал помощником.
Когда Путин стал президентом России, он начал проводить важные встречи именно в одном из ресторанов Пригожина - New Island. В 2000 году он встретился там с премьер-министром Японии Есиро Мори, в 2001 - с президентом Франции Жаком Шираком, в 2002 - с президентом США Джорджем Бушем. Позже Путин лично посетил фабрику готового питания, принадлежащую Пригожину, и дал поручения мэру Москвы Сергею Собянину и тогдашнему министру обороны Анатолию Сердюкову заказывать продукцию для школ, вузов и армии именно у петербургского бизнесмена.
"Проект" также отмечает, что по мере продвижения Пригожина по карьерной лестнице и его знакомств с высшими чиновниками России, бизнесмен и его приближённые становились недосягаемыми для правосудия. Финансовые и насильственные преступления, совершённые Пригожиным и его подчинёнными, фактически не расследовались. Журналисты "Проекта" утверждают, что известно о как минимум полутора десятках случаев, когда сотрудников Пригожина подозревали в избиениях людей, которые закончились смертью или серьёзным вредом для здоровья жертв, но отвественности за это никто не понёс.
- Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин с 2011 года занимается поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей. Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей". Кроме того, Пригожин является одним из создателей и спонсоров ЧВК "Вагнер", принимающей участие в военных операциях в Украине, Сирии и Африке, и бойцы которой подозреваются в многочисленных военных преступлениях. В июне прошлого года в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осуждён за грабёж, разбой и мошенничество. В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список.
- 23 июня 2023 года Евгений Пригожин и подчинённая ему частная военная компания "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Министерства обороны России. Многотысячная колонна вооружённых вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшихся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи бортов погибли. Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Однако позже стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено, сам Пригожин по договорённости должен был отправиться в Беларусь, а Владимир Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников. Ещё позже стало известно, что Пригожин спокойно перемещается по России, а в конце июня он и его подчинённые встретились с Владимиром Путиным в Кремле.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.