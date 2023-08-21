"Проект": жена главы МЧС, возможно, причастна к вывозу украинских детей

Издание "Проект" опубликовало расследование о руководительнице фонда Архистратига Михаила и главе попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елене Мильской. "Проект" утверждает, помимо прочего, что она причастна к вывозу украинских детей в Россию - обвинение в их насильственном перемещении Международный уголовный суд в Гааге ранее выдвинул против президента России Владимира Путина. Издание также называет её женой главы МЧС Александра Куренкова и утверждает, что своей карьерой она обязана знакомству с рядом других высокопоставленных мужчин.

Как отмечает "Проект", Мильская "выступает за традиционные семейные ценности, цензуру в интернете, клеймит ЛГБТ, западные ценности и светское образовани", одновременно получая доходы в миллиарды рублей, "записанные на пожилых родителей", является обладательницей дорогой недвижимости, автомобилей, аксессуаров и одежды.

Мильская работала в фонде Святителя Василия Великого, связанного с так называемым православным олигархом Константином Малофеевым. В 2019 году, как утверждает "Проект", она вышла замуж за нынешнего главу МЧС Александра Куренкова, "брак с которым открыл для нее большие материальные и политические перспективы". О браке официально не сообщалось, однако издание публикует копию документа о браке и ссылается на источники, подтверждающие, что пара является супругами. "Проект" рассказывает о дорогой недвижимости Мильской на Рублёвском шоссе (один из домов издание оценивает в 600 миллионов рублей) и её автомобилях, общая стоимость которых оценивается в 80 миллионов.

Утверждается также, что Мильская является бенефициаром музейных проектов в Калининграде, которые финансирует "Стройтрансгаз" через подконтрольные ей компании "ПозитивИнфо" и "Калининград Балттранс". Официально совладелицей этих компаний числится мать Мильской.

В расследовании также рассказано о сотрудничестве фонда Мильской с создателем так называемого Российского университета спецназа в Чечне Даниилом Мартыновым. "В декабре 2022 года Мильская и Мартынов объявили о создании 10 региональных центров (позже план стал включать уже 12 объектов) «военно-спортивного воспитания и патриотической подготовки молодежи»" - отмечает "Проект" (Радио Свобода писало об этом). Также "Проект" пишет об участии Мильской в операциях по вывозу украинских детей из Херсонской области в аннексированный Крым и Краснодарский край, приводя свидетельства того, что этот вывоз был недобровольным. Комментариев Мильской и Куренкова в тексте нет.