В России под предварительную опеку взяты более 1000 украинских детей

Более тысячи детей, вывезенных из Украины, взяты в российские семьи под предварительную опеку. Это втрое больше, чем было официально объявлено, установило издание "Важные истории". Неизвестно, сколько всего детей за время войны было перемещено из Украины в Россию: оценки разнятся от 4,4 до 19,5 тысячи.

В конце 2022 года уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что в семьи было устроено 380 детей, вывезенных с территорий Украины. В дальнейшем на протяжении нынешнего года она называет ту же цифру. Однако из отчёта о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год следует, что под предварительную опеку было передано 1184 ребенка, которые прибыли "без законных представителей с территорий Донбасса и Украины".

Неизвестно, жили ли в Украине эти дети в детских домах или потеряли родителей в ходе войны. "Важные истории" также отмечают, что дети могли выехать в Россию не с родителями, а с другими родственниками: законными представителями ребёнка считаются только родители или официальные опекуны. В таком случае часть прошений о назначении опеки могла быть подана родственниками.

"Важные истории" по открытым источникам установили местонахождение 290 детей из Украины в 23 регионах России. Больше всего детей — 47 человек — находятся в Новосибирской области. Как минимум 30 детей оказались в семьях Московской области, 25 — в Калужской, 24 — в Нижегородской. Еще 21 ребенок живет в семьях Ямало-Ненецкого автономного округа, 20 — в Ленинградской области. В остальные регионы вывезли менее 20 детей.

Международные организации подчёркивают, что российские власти не прикладывают должных усилий, чтобы найти в Украине родственников безнадзорных детей, депортированных в Россию. По данным самой Львовой-Беловой, к концу марта 2023 года со своими родными в Украине и других странах смогли воссоединиться лишь 16 таких детей.

Украинская сторона неоднократно призывала Россию и персонально Львову-Белову предоставить списки детей с украинским гражданством, вывезенных после 24 февраля прошлого года из Украины в Россию или находящихся на оккупированных Россией территориях, чтобы иметь возможность начать поиск их родителей.