30 августа прошел суд по делу бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Следствие утверждает, что Сафронов передавал "шпионам из стран НАТО секретные сведения, связанные с российской военной отраслью". За это обвинение запросило для журналиста срок в 24 года колонии.

Эта цифра получилась из частично сложенных сроков, поясняет в комментариях адвокат Сафронова Евгений Смирнов:

Прокуратура запросила 24 года лишения свободы Ивану Сафронову, 17 лет за эпизод с Ларышем и 19 лет за эпизод с Ворониным. А также штраф 500 тысяч рублей, ограничение свободы на 2 года и конфискация денежных средств, якобы полученных преступным путём.

Перед прениями прокуратура в обмен на признание вины предлагала 12 лет лишения свободы.

Чешский журналист Мартин Ларыш и политолог из Германии Дмитрий Воронин - те самые "шпионы НАТО" (сами они причастность к иностранным разведкам отрицают). Накануне издание "Проект" опубликовало документы из дела Сафронова. Судя по ним, никаких тайн журналист никому не передавал - он писал заметки по данным из открытых источников, которые до сих пор свободно доступны в сети. Требование обвинения прокомментировала автор текста, Катя Аренина:

иллюзий, что текст что-то изменит для судей, не было, конечно

но кажется очень важным, чтобы как можно больше людей действительно понимало, что лежит в основе этого дела, и могло убедиться в этом своими глазами. беда шпионских процессов — в том, что материалов никогда нет, и нет-нет да и ловишь себя на мысли "всей правды мы не узнаем". хочется, чтобы поводов так думать о Сафронове было меньше

Список статей, содержащих "секретные сведения", публикует телеграм-канал сообщества адвокатов и правозащитников "Первый отдел".

Валерия Ветошкина

Сам Иван в «Лефортово» уже больше двух лет. То есть за два (!!) года никто не позаботился об изъятии государственной тайны из интернета. Но шпион все равно Сафронов.

Практика такова, что государство засекречивает документы, а не сведения. То есть на бумажке может стоять гриф, но информацию легко можно найти в открытых источниках. Ни в одном деле, в котором я давала подписку «о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну», этой самой тайны не было.

Эльмир Валеев

То, что обвинение липовое, в общем-то, было очевидно с самого начала, но ситуация осложнялась тем, что само дело тоже засекречено, так что даже сам Сафронов и его адвокаты зачастую не знали, в чём именно его обвиняют.

Но вот в руки "Проекта" попало обвинительное заключение. Из него видно, что всё "дело" строится на трёх китах абсурдности:

1. Практически все "секретные данные", которые якобы передал Сафронов, содержатся в интернете в открытом доступе - в том числе в Википедии, на сайте Арбитражного суда Москвы и в журнале Руслана Пухова «Экспорт вооружений», который в деле выступает как эксперт обвинения.

2. Так как сам Сафронов не имел никакого доступа к гостайне, то, по версии обвинения, он добывал сведения в разговоре с экспертами как журналист. То есть, получается, люди, действительно имеющие доступ к гостайне, и дававшие подписку о неразглашении, рассказывали эту гостайну журналисту Сафронову. Казалось бы, отсюда неизбежно следует, что все они должны оказаться на скамье подсудимых. Ан нет - всех этих экспертов обвинение (читай - ФСБ) допросило, и все они заявили, что НИКАКОЙ секретной информации они не передавали. Тогда откуда она взялась у Сафронова? Не спрашивайте, российский суд не любит неудобные вопросы.

3. Из материалов дела следует, что скрытая прослушка и даже видеосъёмка (!!!) в квартире Сафронова была установлена ФСБ ещё в 2014 году. При этом в том же заключении утверждается, что Ваня начал свою "преступную деятельность", в чём бы она ни заключалась, в 2015-м.

В последнем слове в суде Иван Сафронов заявил, что следствие два года пыталось не разобраться в ситуации, а подвести его работу под определение шпионажа. "Ни один из допрошенных в суде свидетелей, включая секретоносителей и "секретных" свидетелей, не сказал обо мне хоть что-то, что подтверждало бы версию следствия о моей якобы "шпионской" деятельности. Потому что не было никакого шпионажа, была журналистика", - подытожил он.

При полном отсутствии преступления тяжесть предложенного наказания поражает особенно сильно.

Александр Черных

Нет слов от этих цифр. Просто нет слов.

Светлана Прокопьева

Прокуратура требует 24 года лишения свободы для Ивана Сафронова - за что??.. Хоть кто-нибудь понял за эти три года, в чем заключается эта самая "госизмена"?!

Ярость.

Аббас Галлямов

По замыслу организаторов процесса, фантастический срок, запрошенный прокуратурой для Ивана Сафронова, должен компенсировать полную бессодержательность дела. Власти рассчитывают на то, что ошеломлённый цифрой наблюдатель подумает примерно следующее: раз они так много просят, значит они в своей позиции уверены, значит и доказательств у них тоже много.

Вроде как, если бы были в своей доказательной базе не уверены, то и попросили бы совсем чуть-чуть.

Это чистой воды блеф.

Сергей Митрофанов

Странная история с этим Сафроновым. Передал какие-то секреты неизвестно кому. Какие секреты? Секретные. Кому? Секретно кому. Откуда взял эти секреты? Сам придумал. Суд в бункере, судьи в масках, зрители - слепые глухонемые.

Наталья Маршалкович

24 года по обвинениям, которые даже не сфабриковали - а просто написали от балды.

Борис Овчинников

Сафронову запросили 24 года за госизмену, которой не было - в деле нет ни доказательств того, что Иван передавал непубличные данные, ни никаких деталей того, как он якобы получал секретные сведения

Борис Вишневский

Сил и свободы Ивану. И позор тем, кто его преследует.

Екатерина Шульман

Какая-то ветхозаветная жуть есть в этой истории. Первого Ивана со свету сжили, до второго добрались, а третий родиться не успел.

Анатолий Несмиян

Сроки «ни за что» в России становятся совсем нескромными: чешскому, германскому и японскому шпиону (по крайней мере, контакты с этими разведками приписываются обвиняемому-многостаночнику) Ивану Сафронову запросили 24 года заключения по делу о передаче сведений, составляющих гостайну.



Правда, на процессе вроде бы всплыла любопытная деталь: все материалы, которые Сафронов как бы передавал врагам государства, находились в открытом доступе в СМИ. Но прокуратура решительно отказалась заслушивать всех свидетелей, которые пытались указать на эту второстепенную и никому не интересную информацию.



В общем, похоже, что следующей планкой «ни за что» станет высшая мера. Выше уже просто некуда, разве что пристрелить при задержании.

Многие уверены, что у Сафронова есть могущественные враги - либо что он успел очень сильно разозлить спецслужбы.

Аббас Галлямов

От очень неплохо информированных источников мне несколько раз доводилось слышать, что Ивана Сафронова чекисты посадили по заказу Шойгу. Министр возненавидел журналиста из-за его способности добывать дискредитирующие того материалы.

В реальности дело, конечно, абсолютно пустое и в ФСБ это знают. Более того - заказчик давно уже не в фаворе у президента и не сегодня-завтра может оказаться на соседней с Сафроновым шконке. Казалось бы, дело можно прекратить, а Ивана выпустить, однако ложно понимаемая «честь мундира» не позволяет ФСБ признаться, что она два года почём зря мариновала человека в СИЗО.

Елизавета Нестерова

Сафронову запросили 24 года колонии. Максимум по этой статье — 25.

Давайте называть вещи своими именами. Это месть не столько за то, что в деле ноль доказательств. Это месть за то, что фсбшникам пришлось утереться и признать, что их дешевые манипуляции не работают.

Ваня не признал вину, когда пугали максимальным сроком. Не признал вину, когда не давали свиданий с родными. Не признал вину, когда не пустили жену даже на заседание в суде — единственное место, где можно было увидеть его вживую. Не признал вину, когда следак Чабан предложил сделку: признание в обмен на ОДИН звонок маме. Фсбшникам, которые жопу за самые мелкие ништяки готовы продавать, такое непонятно, конечно.

Аркадий Дубнов

24 года строгого режима, запрошенные прокуратурой для журналиста Ивана Сафронова - безусловно, месть за стойкость и отказ сотрудничать с ФСБ.

Это и называется по беспределу!

Встречается и мнение, что дело Сафронова призвано заткнуть рты недовольным - и особенно журналистам, которые еще не покинули страну.

Максим Круглов

Процесс закрыт, но судя по просочившимся данным, у обвинения не так много доказательств вины Сафронова. Другой вопрос, так ли они нужны суду, если есть главный аргумент: на встрече с СПЧ в 2020 году президент вынес свой вердикт, сказав, что Сафронова уже «осудили»?

Очевидно, что дело Ивана Сафронова – не просто отдельный кейс. Не просто чья-то личная мстительность (коллеги Ивана связывают его преследование с критикой Минобороны и публикацией о возможной отставке Валентины Матвиенко).

Все намного хуже, потому что мы имеем дело с открытой политикой маккартизма российского розлива. Объявленной государством охотой на ведьм, соревнованием силовиков по количеству отловленных «изменников» и жестокости приговоров.

На месте Ивана в современной России может оказаться каждый.

Ксения Лученко

Я вообще никогда не была параноиком, но время показало, что все параноики оказались правы. Так вот я теперь, прочитав вчера материал "Проекта" (объявлен Генпрокуратурой нежелательной организацией), а сегодня - последнее слово Ивана Сафронова, думаю, что это показательный процесс. А не сведение счетов внутри оборонки, не стечение обстоятельств, которое в таких случаях приводит к ошеломительной жестокости, не мнительность силовиков или месть конкретному Ивану.

Это показательный процесс именно для журналистов. Потому что очень подробно продемонстрировано, что Иван просто профессионально работал. Качественно, тщательно, но нормально в лучшем смысле слова. И именно это составляет всю суть дела. Запросить 25 лет за то, что человек честно работал и задавал вопросы, контактировал с источниками, проверял информацию. Это как врача посадить за обследование пациентов или инженера за обмеры территории.

С чего бы это дело ни начиналось два года назад, теперь оно о том, что журналистика в РФ - опасная профессия вне закона. Вся. Как метод. Потому что те, кто работает иначе, другими методами - не журналисты.

Помимо жуткой человеческой трагедии, конечно, о которой даже думать страшно. Четверть века.

Сроки в 25 лет давали "изменникам Родины" в сталинском СССР, и об этом вспомнили многие комментаторы.

Павел Пряников

Прям настоящие сталинские сроки пошли.

За убийства в России дают обычно 7-13 лет.

Очень хороший индикатор того, какие ценности государство считает приоритетными.

Что ещё роднит со сталинизмом – это уже очень отчётливое разделение на «врагов народа» и бытовиков. Бытовики стали считаться социально близкими. Даже серийный убийца, маньяк и насильник сейчас всё больше воспринимается как «свой», просто «оступившийся». Тогда как «политический» - это уже неискоренимый преступник, не достойный снисхождения.

Много пишут сейчас, что в этом году по УДО выходит на свободу маньяк Дмитрий Тамбасов, убивший и изнасиловавший десятки женщин. В 2009 году суд приговорил его к пожизненному сроку. Но в 2010-м Верховный суд в рамках гуманизации наказаний заменил пожизненное на 25 лет. Т.е. этого маньяка Тамбасова суды приравнивают по степени наказания и опасности для общества к Ивану Сафронову.

(Ещё и практика формирования «штрафбатов» сейчас стала напоминать сталинизм)

Дмитрий Гудков

Еще не сталинизм? – Уже.

«Четвертак».

Просто так.

И стандартные слова о том, что Путин сдохнет раньше, уже не утешают.

Скольких еще он утянет за собой в тюрьмы и могилы.

Пока одни начинают терять надежду, другие призывают не сдаваться.

Галина Тимченко

Давно уже кончились у меня слова. 24 года требуют эти сволочи для Ивана Сафронова. И я знаю, что отчаиваться нельзя. Но не получается.

Николай Кавказский

Хроника текущего беспредела:

Обвинение просит 24 года для журналиста Ивана Сафронова за пересказ иностранному журналисту нескольких статей, которые есть в открытом доступе.

Политик Леонид Гозман арестован на 15 суток.

На журналиста Андрея Заякина завели уголовное дело.

Политических репрессий столько, что мы не успеваем на них реагировать, власть хочет, чтобы мы опустили руки и сдались. Если вы так сделали, значит кремль вас победил.

Главное, на что остается уповать - что режим рухнет быстрее, чем через 25 лет.

Дмитрий Колезев

Сафронов так активно публично защищался (а что еще делать в его ситуации?), что в ФСБ, видимо, считают, что теперь закрыть его на веки вечные — дело принципа.



И теперь, с таким запросом, суд вряд ли даст меньше 20.



Но мало сомнений, что Иван Сафронов (как и Алексей Навальный, и многие другие) выйдет раньше.

Иван Павлов

Эта цифра может показаться пугающей. Но так ли она важна на самом деле? Для меня очевидно, что Сафронов и другие политзаключенные, являются заложниками и будут находится за решеткой ровно до того, как хунта, состоящая из престарелых чекистов, будет оставаться у власти. И ни мгновением дольше!

Некоторым комментаторам кажется, что система уже идет вразнос.

Илья Жегулев

24 года??? За то, что мы сейчас все почитали в доскональном тексте Катя Аренина ?

За открытые данные из Regnum, написанные в аналитическом обзоре за 200 долларов гонорара?

Я в кафе сейчас чуть стол не разбил кулаком.

А можно мне в аду лично запалить огонь для тех, кто склепал эту чудовищную и бессмысленную хрень ради палки по поиску шпионов?

Свободу Ивану Сафронову! Это случится скоро, у меня есть вера в это. С таким уровнем расследований, судов и вообще всего система рухнет сама, ей не надо даже помогать.

Мария Филимор-Слоним

Всё так бешено завихрилось и закружилось, очередное ШИЗО Навальному, требование прокурора посадить Ивана Сафронова на 24 года, аресты и задержания и опять аресты, суды и приговоры, про дикие бомбежки Украины я уж даже и не говорю, это теперь постоянный и ужасный фон всей жизни, что у меня вдруг появилось ощущение, что всё это скоро должно как-то гикнуться.

Да, наверное, я оптимистка, но ничего не могу с собой поделать. А вдруг?

Пока режим не рухнул, политзаключенные нуждаются в поддержке, напоминает Станислав Кучер:

Вряд ли большинство из нас помнит наизусть, когда в России отмечается день политзаключенных. Такого, кажется, нет, есть день памяти жертв политических репрессий (30 октября). Уникальность исторического момента в том, что в последние месяцы какую дату ни возьми - будет подходить для такого дня идеально. Только за сегодняшний день:

Алексей Навальный снова в ШИЗО (читайте его пост в инстаграм, там подробно, за что)

Леонид Гозман отправлен на 15 суток административного ареста за опубликованное 2 года назад сравнение нацистской Германии и сталинского СССР (и, скорее всего, дальше будет уголовное дело)

Илья Яшин передал Путину привет из тюрьмы (первое интервью Яшина из Бутырки, смотрите на его ютуб-канале)

И, главное за сегодня: прокурор запросила для Ивана Сафронова 24 (двадцать четыре) года тюрьмы - после того, как он отказался пойти на сделку, то есть признать вину и получить вдвое меньше.

На наших глазах совершаются подлые и героические поступки, концентрация которых выше, чем когда-либо за жизни сразу нескольких поколений Все, что говорят и делают Сафронов, Навальный, Яшин, Кара-Мурза, Ройзман, Горинов, Гозман, Пивоваров (и еще десятки людей с менее известными именами) и то, что еще пару лет назад можно было назвать просто нормальной оппозиционной риторикой, сегодня - проявление и лучших человеческих качеств. Все, что говорит и делает власть вне зависимости от того, кто в конкретном случае ее олицетворяет - проявления худшего, что в человеке есть.

Это действительно уникальное время - время настоящих героев и настоящих негодяев. Тех, кто, как может, помогает героям или служит негодяям. А еще - миллионов тех, кто не относит себя ни к тем, ни к другим и вообще не считает это время своим, пытаясь сбежать внутрь себя подальше и от первых, и от вторых. Я понимаю таких людей, где бы они ни находились. И все же, мне кажется, те, кто предпочитает не замечать и не реагировать на очевидное, обкрадывают себя, вычеркивая это время из собственных жизней.

Не каждый может/должен становиться героем этого времени. Но каждый, где бы он ни находился, точно может потратить несколько минут и написать слова поддержки одному из героев. В соцсети, в личном сообщении, в письме в колонию. В крайнем случае - в разговоре с друзьями. Вы удивитесь, но если перед сном вы просто подумаете о тех, кто засыпает этой же ночью на нарах за то, что вел себя как свободный человек - сами почувствуете себя немного свободнее. Даже мысль обладает материальной силой, тем более - слово.

Украинцы тем временем считают, что режим падет разве что после поражения в войне.

Иван Яковина

Сейчас у меня в ленте многие россияне справедливо возмущаются гигантским сроком (24 года), который прокурор запросил для журналиста Ивана Сафронова, который вообще ничего противозаконного не делал. Некоторые при этом пишут, что ненавидят систему и ужасно недовольны своим бессилием, тем, что "ничего нельзя сделать".

На самом же деле, сделать можно. Чтобы ускорить выход Ивана (и много кого еще) на свободу, нужно как можно больше и чаще давать деньги Вооруженным силам Украины. Сейчас это единственная в мире организация, реально способная сломать путинский режим и создать условия для освобождения его узников - как россиян, так и украинцев. Чтобы это случилось поскорее, нужно сделать так, чтобы украинская армия ни в чем не испытывала нужды.

Приговор Ивану Сафронову вынесут 5 сентября.