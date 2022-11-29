Следствие обвинят в вымогательстве у топ-менеджера государственной корпорации "Ростех" Василия Бровко создателя телеграм-канала "Как-то вот так" Анатолия Спирина. Утверждается, что он вымогал 150 тысяч рублей. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат Спирина Павел Герасимов.
Бровко — муж телеведущей Тины Канделаки и её бывший соведущий. Он занимает пост директора по особым поручениям "Ростеха". Адвокат настаивает, что чиновник провоцировал Спирина на получение денег.
По его словам, представители потерпевшего написали Спирину с просьбой поправить информацию в своём телеграм-канале и предложили ему за это деньги. Тот в ответ предоставил свой прейскурант, после чего был задержан. Такая схема часто оказывается поводом для возбуждения уголовных дел против блогеров и сотрудников медиа.
О задержании Спирина и ещё двух администраторов телеграм-каналов стало известно в начале октября. Полиция заявила, что подозреваемые публиковали на заказ ложную информацию о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, а затем вымогали деньги за их удаление. Сообщалось, что задержанным принадлежат каналы "Кремлёвский мамковед" (215 тысяч подписчиков), "Закулисный шептун" (46 тысяч), "Как-то вот так" (91 тысяча). Два последних примерно тогда же перестали обновляться.
Дело против Спирина — одно из нескольких, возбуждённых в 2022 году по обвинению у вымогательстве у топ-менеджеров "Ростеха" или других представителей оборонной промышленности.
- В августе Кузьминский суд Москвы арестовал журналистку Александру Баязитову, пиар-технологов Ольгу Архарову и Инну Чурилову за вымогательство у топ-менеджера военного Промсвязьбанка Александра Ушакова. Изначально сообщалось, что их арест связан с вымогательством у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
- Осенью по обвинению попытки вымогательства у Чемезова арестовали коммерческого директора медиахолдинга "Осторожно Media" Кирилла Суханова, бывшего главного редактора российской версии журнала Tatler Кирилла Романовского, бывшего журналиста светской хроники Life Тамерлана Бигаева. Изначально в СМИ утверждалось, что они пытались вымогать деньги у Бровко.
- В день ареста Суханова обыски прошли в доме владельца "Осторожно Media" Ксении Собчак. Она уезжала из страны. По возвращении она, как утверждали СМИ, приехала в офис "Ростеха", после чего публично извинилась перед Чемезовым в своём телеграме.
- В ноябре обыски прошли у телеведущего Андрея Караулова. Он был объявлен в розыск. Его подозревают в вымогательстве у Чемезова.
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