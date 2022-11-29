Следствие обвинят в вымогательстве у топ-менеджера государственной корпорации "Ростех" Василия Бровко создателя телеграм-канала "Как-то вот так" Анатолия Спирина. Утверждается, что он вымогал 150 тысяч рублей. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат Спирина Павел Герасимов.

Бровко — муж телеведущей Тины Канделаки и её бывший соведущий. Он занимает пост директора по особым поручениям "Ростеха". Адвокат настаивает, что чиновник провоцировал Спирина на получение денег.

По его словам, представители потерпевшего написали Спирину с просьбой поправить информацию в своём телеграм-канале и предложили ему за это деньги. Тот в ответ предоставил свой прейскурант, после чего был задержан. Такая схема часто оказывается поводом для возбуждения уголовных дел против блогеров и сотрудников медиа.

О задержании Спирина и ещё двух администраторов телеграм-каналов стало известно в начале октября. Полиция заявила, что подозреваемые публиковали на заказ ложную информацию о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, а затем вымогали деньги за их удаление. Сообщалось, что задержанным принадлежат каналы "Кремлёвский мамковед" (215 тысяч подписчиков), "Закулисный шептун" (46 тысяч), "Как-то вот так" (91 тысяча). Два последних примерно тогда же перестали обновляться.

Дело против Спирина — одно из нескольких, возбуждённых в 2022 году по обвинению у вымогательстве у топ-менеджеров "Ростеха" или других представителей оборонной промышленности.