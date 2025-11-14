"Проект": семья Патрушевых владеет недвижимостью на 14 млрд

Семья помощника президента России, бывшего директора ФСБ и секретаря Совбеза Николая Патрушева владеет недвижимостью общей стоимостью около 14 миллиардов рублей. Это утверждается в расследовании издания "Проект" о семьях высокопоставленных российских деятелей.

"Проект" отмечает, что речь, по всей видимости, идёт о рекордной сумме среди всех представителей российских силовыъ структур. При этом значительная часть недвижимости - около половины - записана на Марину Артемьеву, которую "Проект" называет тайной женой сына Николая Патрушева, вице-премьера российского правительства Дмитрия Патрушева.

Артемьева, по данным "Проекта", владеет двумя квартирами в центре Москвы, двумя земельными участками в Москве и Подмосковье (только их стоимость почти достигает 5 миллиардов рублей), а также объектами коммерческой недвижимости.

Как пишет "Проект", Артемьева и Дмитрий Патрушев официально не зарегистрировали брак, поэтому Артемьева не указывалась в декларациях вице-премьера. При этом у них пятеро общих детей. Артемьева является также совладелицей ряда компаний. Издание отмечает, что в 2021 году она получила ипотеку на приобретение квартир у Кремля на чрезвычайно льготных условиях в Россельхозбанке, наблюдательный совет которого возглавлял Патрушев-младший.

Другие объекты недвижимости семьи Патрушевых также записаны не на самих чиновников, а на родственников, в частности бывшую жену Николая Патрушеву Елену и его невестку Татьяну Патрушеву.

Как пишет "Проект", покидая должность в Совете безопасности в мае прошлого года, Николай Патрушев "не смог расстаться со своим большим кабинетом на Старой площади", из-за чего его сменщику Сергею Шойгу "пришлось ютиться в своем старом кабинете". "Одержимость недвижимостью - это у Патрушевых семейное", - иронично отмечает "Проект". Комментариев самого Патрушева и членов его семьи в материале нет.

Ранее "Проект" в рамках того же расследования "Отцы и деды"опубликовал материалы о родственниках Владимира Путина, о чиновниках Администрации президента, о бизнесмене и сенаторе Сулеймане Керимове, о Валентине Матвиенко и других представителях властей.