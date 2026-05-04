"Проект Свобода": Трамп объявил о начале миссии в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил о начале миссии по выводу из Ормузского пролива, судоходство через которое серьёзно ограничено Ираном с начала марта, судов третьих стран, которые сейчас заблокированы в Персидском заливе.

"Страны асего мира, почти все из которых не вовлечены в ближневосточный конфликт, который так явно и жестоко разворачивается на глазах у всех, обратились к Соединённым Штатам с просьбой помочь освободить их суда, – написал Трамп в соцсети Truth Social. – Ради блага Ирана, Ближнего Востока и Соединённых Штатов мы заверили эти страны, что безопасно выведем их корабли из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и эффективно продолжать свою деятельность".

Миссия будет называться Project Freedom (Проект Свобода) и начинается уже сегодня, 4 мая. Трамп заявил, что это "гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока, но и, в частности, Ирана". По его словам, на многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего остального, необходимого для того, чтобы большие экипажи могли оставаться на борту в здоровых и санитарных условиях.

Из сообщения Трампа неясно, согласована ли эта миссия с Ираном. Председатель комитета парламента Ирана по национальной безопасности Эбрахим Асиси в ответ на сообщение президента США заявил, что любое вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня. Об этом же заявило иранское военное командование.

В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что американские военные будут оказывать поддержку торговым судам для беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. В рамках проекта США намерены задействовать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих.

Axios со ссылкой на двух американских чиновников пишет, что новая инициатива США по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США. Один из собеседников сказал, что военные суда будут находиться "в окрестностях" на случай, если им потребуется предотвратить нападение иранских военных на коммерческие суда, проходящие через пролив.

Кроме того, по словам источников издания, ВМС США намерены передавать торговым судам информацию о наиболее безопасных морских путях в Ормузском проливе.

Власти Ирана настаивают на том, что проход через пролив невозможен без их разрешения.

Заявление Трампа последовало на фоне сообщений о новом иранском мирном предложении. Иран настаивает на своих требованиях, однако согласен разблокировать Ормузский пролив в ответ на снятие США морской блокады Ирана, переговоры о ядерной программе могли бы пройти после этого. Трамп заявил, что предложения Ирана для него по-прежнему неприемлемы.

С начала апреля в регионе действует режим прекращения огня, однако судоходство серьёзно ограничено из-за блокад.