Трамп: новые иранские предложения вряд ли удовлетворительны

Президент США Дональд Трамп вечером 2 мая заявил журналистам, что знаком с концепцией мирного плана, предложенного Ираном, и ждёт более точных формулировок текста. При этом в соцсети Truth Social он написал, что сейчас не может себе представить, что нынешние иранские предложения будут для него приемлемыми, поскольку Иран "ещё не заплатил достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет".

Также Трамп предупредил, что США оставляют за собой возможность возобновить удары по Ирану, если Тегеран "будет вести себя плохо".

Ранее иранские СМИ сообщили о новом мирном предложении Ирана из 14 пунктов. Сообщается, что оно было передано США через пакистанских посредников.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил в субботу, что иранское предложение предусматривает открытие судоходства в Ормузском проливе, которое сейчас фактически блокирует Иран, а также прекращение американской блокады Ирана. При этом переговоры по ядерной программе Ирана предлагается провести позднее, уже после заключения мирного соглашения, отмечает Axios.

Судя по сообщению иранского агентства Tasnim, Иран продолжает требовать также вывода американских войск с Ближнего Востока, разморозки блокированных иранских активов и снятия санкций, как и завершения боевых действий в Ливане.

Официально предложения не опубликованы. Агентства, в частности Reuters, сообщая о них, делают акцент на новом элементе - а именно согласии Ирана на разблокирование Ормузского пролива ещё до решения вопросов, связанных с ядерной программой. "В рамках этого подхода переговоры по более сложному ядерному вопросу перенесены на финальный этап, чтобы создать более благоприятную атмосферу", - сказал агентству неназванный иранский чиновник. Для начала таких переговоров США должны отказаться от морской блокады Ирана и вместе с Израилем дать гарантии невозобновления боевых действий, Иран тогда откроет Ормузский пролив, сказал он.