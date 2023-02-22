Юлия Галямина подала в суд на РАНХиГС из-за увольнения

Политик и преподаватель Юлия Галямина подала иск в суд на РАНХиГС из-за увольнения. Из вуза Галямину уволили в январе по закону об иностранных агентах.

"Я прекрасно понимаю, что суд первой инстанции мне откажет, сославшись на то, что академия действовала по закону. Но это мне и нужно!", – написала Галямина. Она пояснила, что как первый преподаватель, пострадавший от закона об иноагентах, собирается оспаривать его в Конституционном суде.

С должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Галямину уволили по закону об иноагентах, который ужесточили в декабре 2022 года. Среди прочего, согласно документу, теперь "иноагентам" запрещается преподавать в государственных образовательных учреждениях.

Российские власти объявили Галямину иностранным агентом в сентябре 2022 года из-за 15 тысяч рублей, которые ей якобы перечислил берлинский Фонд Генриха Бёлля. Сама Галямина утверждает, что не помнит, получала ли она когда-либо деньги из-за рубежа.

Сейчас в реестре около 400 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений. По закону иноагентом могут объявить любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого прописано очень расплывчато.