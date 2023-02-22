Юлия Галямина подала в суд на РАНХиГС из-за увольнения

Политик и преподаватель Юлия Галямина подала иск в суд на РАНХиГС из-за увольнения. Из вуза Галямину уволили в январе по закону об иностранных агентах.
"Я прекрасно понимаю, что суд первой инстанции мне откажет, сославшись на то, что академия действовала по закону. Но это мне и нужно!", – написала Галямина. Она пояснила, что как первый преподаватель, пострадавший от закона об иноагентах, собирается оспаривать его в Конституционном суде.
С должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Галямину уволили по закону об иноагентах, который ужесточили в декабре 2022 года. Среди прочего, согласно документу, теперь "иноагентам" запрещается преподавать в государственных образовательных учреждениях.
Российские власти объявили Галямину иностранным агентом в сентябре 2022 года из-за 15 тысяч рублей, которые ей якобы перечислил берлинский Фонд Генриха Бёлля. Сама Галямина утверждает, что не помнит, получала ли она когда-либо деньги из-за рубежа.
Сейчас в реестре около 400 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений. По закону иноагентом могут объявить любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого прописано очень расплывчато.
- Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
- В декабре законодательство в отношении "иноагентов" ужесточили. В частности им запретили преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий. Любая информация, произведённая "иноагентами", запрещается к распространению среди детей.
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