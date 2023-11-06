Проевропейская партия Молдовы упрочила позиции на местных выборах

Правящая проевропейская партия Молдовы – "Действие и солидарность" – выиграла в 19 из 32 районов на региональных выборах, что на восемь больше, чем на предыдущих выборах в 2019 году.

Ни в одном районе у неё не будет большинства. Север страны традиционно остался за Партией социалистов, которая занимает пророссийскую позицию. С последних региональных выборов она потеряла пять районов.

Ещё одну пророссийскую партию "Шанс" сняли с выборов за два дня до голосования "по соображениям безопасности". Перед этим разведка Молдовы сообщила, что задокументировала несколько схем, посредством которых "Шанс" получал деньги извне, в том числе из России.

"У нас есть внешний враг – Российская Федерация – который с помощью огромных переводов через трансграничную преступную сеть хочет уничтожить Республику Молдова", – заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

По результатам выборов мэром Кишинёва останется Ион Чабан, до 2019 года бывший председателем фракции социалистов в столичном совете. Он набрал чуть больше 50% голосов, что исключило возможность второго тура. "Действие и солидарность" по-прежнему рассматривает Чабана как потенциального союзника Москвы, пишет Reuters.

Прошедшие выборы стали последними общенациональными перед выборами президента Молдовы в ноябре 2024 года. Последние годы Молдова, избавляясь от российского влияния, идёт по проевропейскому пути и стремится вступить в Евросоюз.