Президент Молдовы обвинила Россию в "покупке" молдавских избирателей

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в "покупке" избирателей в преддверии местных выборов, которые пройдут в воскресенье, 5 ноября.

По словам Санду, которые цитирует агентство Reuters, за два месяца Москва перевела "преступным группам" сумму, эквивалентную почти пяти миллионам долларов. Среди них – партия евроскептиков "Шор", которую называют пророссийской. В июне 2023 года суд признал её "неконституционной", но в октябре допустил до выборов.

"Раньше Россия покупала тех людей, которые управляли Молдовой", - сказала Санду, имея в виду коррупционные скандалы в предыдущем правительстве, пишет Reuters. "Больше такой возможности у неё нет. Теперь она покупает молдавских граждан", – продолжила Санду.

Она призвала полицию наказать виновных, а избирателей – поддержать её однопартийцев на грядущих выборах, чтобы продемонстрировать одобрение нынешнего проевропейского курса страны.