Проевропейская партия президента Санду победила на выборах в Молдове

На состоявшихся в Молдове парламентских выборах по итогам обработки 99,52% протоколов победу одержала правящая проевропейская партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (она набирает более 50 процентов голосов). На втором месте партия "Патриотический избирательный блок", объединяющий молдавских социалистов и коммунистов (более 24 процентов). На третьем — избирательный блок "Альтернатива", созданный в 2025 году мэром Кишинева Ионом Чебаном (почти восемь процентов голосов).

В голосовании приняли участие более 1,6 миллиона граждан Молдовы, что составляет более 52% от общего числа избирателей, зарегистрированных в избирательных списках, сообщает молдавская служба Радио Свобода. Жители Приднестровского региона тоже могли проголосовать - там были открыты 12 избирательных участков.

Бывший президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон утверждает, что во время выборов были зафиксированы нарушения. Он призвал все политические партии выйти на мирный митинг у здания правительства в понедельник, 29 сентября. По словам Додона, мероприятие будет проходить без партийной символики.

Накануне выборов президент Майя Санду обратилась к гражданам с призывом поддержать проевропейские силы, подчеркнув, что Россия вкладывает значительные средства, чтобы привести к власти своих сторонников. По её словам, Москва тратит "сотни миллионов долларов", пытаясь купить голоса молдавских избирателей.

Россия обвинения во вмешательстве в выборы за границей отвергает.