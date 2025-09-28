Поддержать европейские силы. Молдова выбирает парламент

28 сентября в Молдове прошли парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, они признаны состоявшимися. После обработки трети бюллетеней лидирует правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" (она набирает почти 42 процента голосов). На втором месте партия "Патриотический избирательный блок", объединяющий молдавских социалистов и коммунистов (более 30 процентов, согласно предварительным подсчетам). На третьем месте избирательный блок "Альтернатива", созданный в 2025 году мэром Кишинева Ионом Чебаном (почти 8 процентов).

В 21:00 закрылись избирательные участки на территории Республики Молдова, но в других странах подача голосов продолжалась до 21:00 по местному времени. Всего в голосовании приняли участие более 1,59 миллиона граждан Молдовы, что составляет 51,9% от общего числа избирателей, зарегистрированных в избирательных списках, сообщает молдавская служба Радио Свобода. Более 1,32 млн или 47,41% избирателей проголосовали на территории страны, остальные голоса поданы на избирательных участках за рубежом. В том числе голосовали жители непризнанного Приднестровья.

Основная борьба на выборах развернулась между проевропейской президентской партией "Действие и солидарность" (PAS) и пророссийской партией "Патриотический избирательный блок", объединяющая социалистов и коммунистов и возглавляемая пророссийским политиком Игорем Додоном. В парламент прошла также партия "Альтернатива", от позиции которой, возможно, будет зависеть, кто сформирует будущее правительство.

Граждане Молдовы определили состав нового парламента, число депутатов в котором – 101. Президент Молдовы Майя Санду проголосовала на выборах рано утром. В ее полномочия входит назначение премьер-министра, который будет формировать правительство и кандидатуру которого должен одобрить парламент.

За несколько дней до голосования Майя Санду обращалась к избирателям, она призвала жителей Молдовы поддержать проевропейские силы, отметив, что Россия вкладывает большие средства для того, чтобы привести к власти своих ставленников. Как заявила Санду, Москва тратит "сотни миллионов долларов", пытаясь купить голоса молдавских граждан. Она также отметила, что в случае победы пророссийских сил Молодова окажется оторванной от Европы и может стать плацдармом для российских операций в Одесской области Украины. Оппозиция критиковала эти слова, заявив, что Санду запугивает жителей Молдовы.

Аналитики прогнозировали двум крупнейшим соперничающим на выборах партиям практически равный результат. На парламентских выборах 2021 года явка избирателей составила чуть более 48 процентов, и партия PAS получила тогда большинство в парламенте, набрав более 52 процентов голосов. Большую роль на прошлых выборах сыграла молдавская диаспора, поддержавшая партию "Действие и солидарность". И на этих выборах диаспора сыграла важную роль в том, какими являются итоги голосования. В прошлом году во втором туре президентских выборов за рубежом участвовало рекордное количество избирателей – 327 тысяч человек, 82 процента из них поддержали Санду, что в итоге обеспечило ей переизбрание.

В день голосования 28 сентября министерство иностранных дел Молдовы заявило о том, что были зафиксированы ложные сообщения о минировании на нескольких заграничных избирательных участках – в Аликанте, Брюсселе, Бухаресте, Генуе, Риме и Ашвилле. Что касается количества молдаван, проживающих в России, то их число начало значительно уменьшаться после аннексии Россией Крыма. По данным на начало 2022 года, число молдаван, работающих, обучающихся или проживающих в России, сократилось в 7,5 раз. В мае 2022 года оно составляло около 75 тысяч человек, а в начале 2014 года молдавская диаспора в России достигала 600 тысяч человек.

Нынешнее правительство добивается углубления интеграции с Европейским союзом, особенно после проведенного в минувшем году референдума, на котором жители Молдовы поддержали текущий курс, а стремление Молдовы стать членом ЕС было записано в молдавской Конституции. По этой причине и нынешние выборы рассматриваются в свете того, удастся ли добиться намеченной цели. В Кишиневе неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела, проведении кампаний по дезинформации и вмешательстве в выборы. Москва эти обвинения отрицает, однако многочисленные расследования показывают, что Россия не оставляет попыток удерживать Молдову в поле своего влияния. Незадолго до проведения голосования выяснилось, что Москва пыталась подкупить граждан страны, чтобы они проголосовали за пророссийскую партию "Патриотический избирательный блок".

Комплексный план по дестабилизации

О подкупе избирателей говорилось в документах, которые оказались в распоряжении агентства Bloomberg. Издание опубликовало подробности комплексного плана по дестабилизации Молдовы Россией, в котором говорилось, что целью Москвы является не только подорвать позиции президентской партии "Действие и солидарность", но и посредством подкупа молдован, живущих за рубежом, добиться того, чтобы полностью вытеснить Санду с политической сцены.

Дело в том, что многие граждане Молдовы проживают за рубежом, и если взять в качестве примера соотношение избирателей, то во время референдума о сближении с ЕС в прошлом году из общего числа принявших участие в голосовании 1 562 238 человек, 240 тысяч избирателей голосовали за границей – это одна шестая всех поданных голосов. Помимо подкупа избирателей, Россия, согласно и публикации Bloomberg, планировала массированную кампанию по дезинформации в социальных сетях, которая бы представила Санду как марионетку Запада, ведущую Молдову к нищете. Также в Кремле планировали организовать акции протеста после завершения голосования. И хотя журналисты агентства Bloomberg не смогли подтвердить, действительно ли Россия реализует свои планы, изложенные в документах, оказавшихся в распоряжении редакции, полиция Молдовы предупредила о том, что после выборов могут начаться массовые беспорядки. Игорь Додон, лидер молдавских социалистов и Патриотического избирательного блока после голосования на выборах уже призвал людей собраться на акцию протеста 29 сентября у здания парламента. Додон также объявил о том, что, по его мнению, "Патриотический избирательный блог" победил на выборах.

Что происходило во время предвыборной кампании

Парламентские выборы в Молдове проходили всего через год после того, как жители страны на референдуме подтвердили свое желание продолжать сближение с Европейским союзом и поддержали, что в Конституции страны будет закреплено стремление властей добиваться членства в ЕС. Несмотря на это решение, нынешнее голосование, как и год назад, проходило в атмосфере влияния России на избирательный процесс – всего за неделю до назначенной даты правоохранительные органы Молдовы задержали 74 человека, которые предположительно проходили в Сербии организованную гражданами России подготовку к осуществлению беспорядков после выборов.

22 сентября глава Генерального комиссариата полиции Молдовы Виорел Чернэуцану, директор Службы информации и безопасности Александру Мустяцэ и исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ провели пресс-конференцию, на которой рассказали о 250 обысках. По их словам, все они были связаны с уголовным делом, возбужденным по факту намерения организовать массовые беспорядки и дестабилизацию обстановки в Молдове в контексте парламентских выборов 28 сентября.

Виктор Фуртунэ, как сообщила Молдавская служба Радио Свобода, рассказал, что расследование было начато в июне. В его ходе выяснилось, что несколько десятков человек в возрасте от 19 до 45 лет ездили в Сербию на тренинги и получали около 400 евро за каждую поездку. В частности, их, как утверждается, обучали прорывать полицейские кордоны, оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, использовать резиновые дубинки, наручники и даже огнестрельное оружие. Во время протестов после окончания голосования участники тренингов в Сербии должны были выступать провокаторами.

Всего по уголовному делу проходят 111 человек. В результате более чем двух сотен обысков были изъяты паспорта, сим-карты, финансовые средства, банковские карты иностранных государств, оружие, палатки. "Многие задержанные давали подробные показания: о том, как они добирались до Сербии, об организаторах поездки и об инструкторах", – заявил Виктор Фуртунэ. При этом, по словам Виорела Чернэуцану, в начале расследования не было подозрений о политической мотивации подозреваемых. Это выяснилось позже, когда удалось установить связь между участниками поездок и политическими партиями. Представители молдавских правоохранительных органов не уточнили, какие политические силы имеются в виду, однако всего за два дня до выборов стало известно об отстранении двух политических партий Молдовы от участия в выборах.

Речь шла о пророссийских партиях Moldova Mare (Великая Молдова) и "Сердце Молдовы", которые подозревают в незаконном финансировании. "Сердце Молдовы" при этом входит в состав пророссийской партии "Патриотический избирательный блок", и решение об отстранении от участия в выборах привело к тому, что блоку пришлось пересматривать списки, чтобы убрать из них политиков, имеющих отношение к "Сердцу Молдовы".

Россия действует и через Гагаузию

Партия "Сердце Молдовы" основана Ириной Влах, бывшим башканом автономного региона на юге Молдовы – Гагаузии. Население Гагаузии составляет около 130 тысяч человек, и оно избирает своего представителя – башкана, который выступает от имени региона во время общения с властями в Кишиневе. Россия при этом использует автономный статус региона в своих целях. Например, избранная в мае 2023 года башканом Гагаузии Евгения Гуцул сейчас находится в заключении – ее приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", которую нынешние власти Молдовы считают пророссийской, а в 2023 году признали неконституционной структурой.

Гуцул в разгар войны в Украине, летом 2024 года, ездила в Москву и встречалась с российским президентом Владимиром Путиным, что привело к введению против нее и нескольких ее ближайших сподвижников, санкций Евросоюзом. В ЕС тогда осудили поездку Гуцул в Россию, так как глава Гагаузии не имеет права вести самостоятельную внешнюю политику, согласно Конституции Молдовы.

Влах также не раз посещала Москву, однако после начала войны она оставалась в Молдове. Тем не менее, незадолго до нынешних выборов Влах написала письмо Дональду Трампу и Владимиру Путину с просьбой защитить нейтралитет Молдовы. Тезисы письма можно оценивать как пророссийские, так как нейтралитет соседней с Молдовой Украины – одно из условий России в переговорах об окончании войны. Киев настаивает на том, что как суверенное государство Украина имеет право сама принимать решения о вступлении в военные или экономические союзы с другими странами.

Прибытие Плахтнюка накануне выборов

26 сентября в Молдову, через два месяца после задержания в Греции, прибыл олигарх Владимир Плахотнюк. По словам министра юстиции Вероники Михайлов-Морару, его будут содержать в Кишиневе до того, как он предстанет перед судом. Поскольку Плахотнюк ранее занимал государственные должности (с 2010 по 2013 год был первым вице-спикером парламента, а с 2014 по 2019 год – депутатом), ему полагается отдельная камера.

В Молдове на имя Плахотнюка было выдано четыре ордера на арест. По нескольким уголовным делам его обвиняют в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере. Самое громкое его дело – о выведении из банков 39,3 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро, которые были впоследствии потрачены, в том числе, на покупку самолета Embraer Legacy 650. Еще одно дело – о подкупе тогда занимавшего пост президента Молдовы Игоря Додона.

Додон уже предстал перед судом по обвинению в получении от Плахотнюка в 2019 году взяток. Этот молдавский политики известен своей пророссийской позицией, он отстаивал права русского языка в Молдове, как в свое время такие же права отстаивал убежавший впоследствии в Россию президент Украины Виктор Янукович. Вместе с Ириной Влах Додон регулярно ездил в Москву. После начала войны России в Украине, 24 мая 2022 года, бывшего президента задержали на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям уголовного кодекса, в том числе по статье о государственной измене. Журналисты доказали, что Додон получал средства из России на счета деловой организации, основанной им совместно с российской ассоциацией "Деловая Россия". Как сообщали журналисты RISE Moldova совместно с Центром "Досье", с начала войны России в Украине ни Додон, ни его партнеры из "Деловой России" не высказались публично против действий Кремля.

У Плахотнюка, который был близок к Додону, есть, помимо молдавского, российское гражданство, а также румынский и мексиканский паспорта, согласно данным Интерпола. Представитель мексиканского МИД заявил, что в случае Мексики паспорт является поддельным. Плахотнюк скрывался от следствия шесть лет. В 2022 году он и Илан Шор – еще один олигарх, бежавший из Молдовы, стали первыми молдаванами, попавшими под санкции США "за действия, связанные с системной коррупцией и вмешательством в выборы в Молдове при поддержке Кремля». Позже Плахотнюк также попал под санкции Европейского Союза и Канады.

С 2001 по 2011 год Владимир Плахотнюк занимал различные руководящие должности в нефтяной компании Petrom Moldova и банке Victoriabank, а в последующие годы стал ключевой фигурой в молдавской политике, сосредоточив в своих руках значительное влияние на парламент, судебную систему и СМИ.

Впервые Плахотнюк стал депутатом парламента в 2010 году, избран по спискам Демократической партии, лидером которой он тогда был. В 2015 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд опубликовал редакционную статью в газете The New York Times, в которой охарактеризовал Молдову как "захваченное олигархами государство". Эту контролируемую олигархами систему, очевидно, удалось разрушить, и выдача Плахатнюка молдавскому правосудию – еще одно подтверждение этому. А вот окончательное политическое движение Молдовы подтвердят результаты нынешних парламентских выборов.