Производители молочной продукции заявили о резком росте цен из-за увеличения расходов - в частности, на логистику, упаковку и обработку товаров.

Так, компания Danone, которой принадлежат бренды "Простоквашино" и "Активиа", уведомила ритейлеров о подорожании части ассортимента на 10% с февраля месяца. Пискаревский молочный завод сообщил о том, что в конце прошлого года был вынужден повысить цены на молочные продукты на 6-8%. В компании Valio заявили, что к концу 2021 года средний рыночный рост на сырое молоко составил 15-20%.

В качестве причин роста цен участники рынка называют дисбаланс спроса и предложения, курсовую разницу, климатические факторы и дефицит трудовых ресурсов.

В свою очередь в Минсельхозе не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году, а динамику цен в 2021 году признали ниже темпов продовольственной инфляции.

Ранее о резком росте цен на свою продукцию с февраля 2022 года предупредили производители хлебобулочных изделий. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что не видят предпосылок для подорожания хлеба, а "отдельные случаи пересмотра цен" назвали "стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями".

По данным Росстата, инфляция в России за 2021 год достигла 8,39 процента – это максимальный показатель за последние шесть лет. В 2020 году инфляция составила 4,9 процента.