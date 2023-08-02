Производителям оружия в Центральной Европе не хватает кадров

Производители оружия в Центральной Европе пытаются найти новые способы справиться с резким ростом производства – впервые с окончания холодной войны. В частности, предприятия получили запрос со стороны Украины на крупнокалиберные боеприпасы для оружия советского образца наряду с артиллерийскими снарядами западных стандартов. Об этом пишет Reuters.

Агентство отмечает, что оборонные предприятия Польши и Чехии начали запускать и расширять программы для новых работников.

Reuters приводит пример чешского производителя боеприпасов и артиллерийских снарядов STV Group. По словам руководства, компания финансирует строительство квартир для сотрудников в городе Поличка, в 200 километрах к юго-востоку от Праги. Кроме того, STV Group предлагает своим вышедшим на пенсию сотрудникам бесплатно посетить корпоративное кафе, чтобы за обедом неформально поделиться своими знаниями о недавно запущенных линиях по производству боеприпасов советского времени.

Идея привлечения пенсионеров к обучению молодых сотрудников уже реализуется в США. Это сделал производитель переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger — компания Raytheon. Stinger сняли с производства 20 лет назад, но с началом войны России против Украины на него вновь возник спрос.

Чешский производитель взрывчатых веществ Explosia сообщил Reuters, что расширяет сотрудничество с местными университетами, чтобы компенсировать нехватку кадров.

В чешской промышленной Ассоциации обороны и безопасности говорят, что дефицит кадров может привести к переносу военного производства из Центральной Европы в другие регионы. При этом при достаточном наличии работников и сырья чешские компании могли бы увеличить производство на 20%.

Чешское правительство рассматривает вопрос трудоустройства на оборонные предприятия части украинских беженцев, прибывших в страну после начала войны.

Польская компания WB Group в прошлом году начала нанимать женщин на сборочные линии, где раньше в основном работали мужчины.

Польское госкомпания PGZ тоже ведет поиск сотрудников, в том числе в соцсетях. Предприятие намерено развернуть информационную кампанию с целью убедить поляков, уехавших на заработки на верфи в скандинавские страны, вернуться и заняться строительством кораблей на родине.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, из 29 государств, поставлявших Украине оружие в 2022 году, на Польшу и Чехию приходилось более 20 процентов от общего объема украинского импорта вооружений.

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