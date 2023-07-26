Североатлантический союз усилит разведку в Чёрном море, в том числе с использованием разведывательных самолётов и дронов. Об этом говорится в итоговом протоколе первого заседания совета НАТО—Украина, прошедшего 26 июля.

Заседание проводилось по инициативе президента Украины Владимира Зеленского из-за прекращения Россией зерновой сделки. Участники осудили решение России выйти из зерновой сделки и её попытки остановить экспорт сельскохозяйственной продукции Украины.

Участники встречи одобрили усилия нескольких стран и международных организаций, направленные на продолжение экспорта украинского зерна по суше и по морю.

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что Россия несёт полную ответственность за свои "опасные и эскалационные" действия в регионе Чёрного моря. Он призвал Москву прекратить "использовать голод как оружие" и пообещал усилить поддержку Киева. Он также заявил, что союз "по-прежнему готов защищать каждый сантиметр территории от любой агрессии".т

Заявление Столтенберга было сделано на следующий день после того как Румыния сообщила о повреждении румынского сухогруза при атаке на порт Рени в ночь на 24 июля. Порт находится прямо на румыно-украинской границе, промахнувшаяся по нему ракета или дрон могут упасть на территорию Румынии, страны НАТО.

С 2022 года НАТО значительно увеличило своё присутствие в черноморском регионе, в том числе двумя новыми боевыми группами в Болгарии и Румынии. Разведывательные самолёты и беспилотники организации регулярно патрулируют воздушное пространство у границы с Россией и аннексированным Крымом.

В марте патрульный беспилотник США MQ-9 Reaper, предположительно, был сбит российским истребителем. В США инцидент тогда назвали нарушением правил авиационной безопасности.