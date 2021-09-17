Прокуратура Беларуси приостановила дело о смерти Романа Бондаренко

В Беларуси приостановлено расследование уголовного дела о смерти гражданского активиста Романа Бондаренко в ноябре прошлого года.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, решение принято "ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". Одновременно в ведомстве отметили, что усилия определить такого человека принимаются – в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом – и после приостановки производства по делу.

Уголовное дело по факту смерти минчанина Романа Бондаренко было возбуждено 18 февраля. Производство открыли по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть по неосторожности. В прокуратуре заявили, что причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко повреждений не установлена.

31-летний Роман Бондаренко скончался в Минске 12 ноября 2020 года, на следующий день после того, как на "Площади перемен" его избили неизвестные в масках. В отделение нейрохирургии минской больницы скорой помощи Бондаренко доставили из РУВД Центрального района. В МВД заявили, что в конфликте с мужчиной участвовали "неравнодушные граждане", а милиция приехала на место драки позже, отмечает "Новая газета".

"Площадь перемен" - неофициальное название одного из дворов в белорусской столице. Активисты, поддержавшие массовые выступления против режима Александра Лукашенко после президентских выборов в августе, размещали там протестную символику. В день, когда был избит Бондаренко, неизвестные в масках приехали во двор снимать протестные бело-красно-белые ленточки.

Лукашенко 13 ноября выразил соболезнования родным Бондаренко. При этом он утверждал, что власти невыгодна эта смерть.

Евросоюз, США и еще ряд стран не признают Александра Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций – за фальсификации на выборах, жестокие разгоны уличных протесов и преследование политических оппонентов.