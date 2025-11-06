Прокуратура Грузии сообщила о начале уголовного преследования восьми известных оппозиционных политиков, в том числе находящего в заключении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Их обвиняют в преступлениях против государства.

Кроме Саакашвили обвиняемыми стали ещё пятеро находящихся в заключении оппозиционеров: лидер прозападной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, бывший министр юстиции и образования Ника Гварамия, бывший лидер правившей при Саакашвили партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, лидер либертарианской партии "Новый политический центр — Гирчи" Зураб Джапаридзе, и лидер оппозиционного объединения "Коалиция за перемены" Элене Хоштария.

Кроме того, обвиняются недавно помилованные лидеры оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, передаёт "Эхо Кавказа".

Как заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе, дело возбуждено совместно прокуратурой, Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел. Оппозиционеров заподозрили в саботаже, содействии враждебной деятельности иностранного государства, финансирования действий, направленных против конституционного строя и национальной безопасности, в призывах к насильственному изменению конституционного порядка и свержению власти.

В том числе их обвиняют в помощи западным странам во введении санкций против местных бизнесменов и чиновников, в передаче информации о торговле нефтепродуктами и о положении в грузинском военном секторе. Всё это связали с отказом действующего грузинского правительства вводить санкции против России после начала украинской войны.

Самый большой тюремный срок по этим обвинениям грозит Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе и Элене Хоштария. В частности, им инкриминируется оказание помощи иностранному государству во враждебной деятельности, эта статья предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.