Прокуратура настаивает на сроке заключения для Олега Орлова

Прокуратура потребовала ужесточить приговор экс-главе "Мемориала" Олегу Орлову. Об этом сообщается в телеграм-канале ликвидированной по решению суда правозащитной организации.

Сторона обвинения подала апелляцию, запросив для правозащитника три года лишения свободы в колонии. Это максимальное наказание по статье о "дискредитации" армии в той редакции, по которой ранее Орлова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Это произошло 11 октября.

Изменение свой позиции прокуратура объяснила тем, что Олег Орлов якобы "испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации" и "продолжает подрывать стабильность гражданского общества" вместе с "Мемориалом".

"Теперь никто не может усомниться, что этот процесс носил и продолжает носить политический характер. Меня преследуют за инакомыслие", – прокомментировал происходящее сам Олег Орлов.

Дело в отношении правозащитника возбудили в марте 2023 года, после того как у него и еще восьми сотрудников "Мемориала" прошли обыски по уголовному делу о "реабилитации нацизма". Уголовную статью за "дискредитацию" завели в связи с тем, что в 2022 году у Орлова уже были административные нарушения по той же статье, отмечает "Настоящее время".

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