Прокуратура не нашла нарушений в колонии, где пытали Мифтахова

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила, что не нашла нарушений в исправительной колонии №18 "Полярная сова" в посёлке Харп после обращения защиты находящегося в этой колонии математика Азата Мифтахова о пытках. Об этом сообщила группа поддержки заключенного.

Прокуратура за подписью прокурора по фамилии Митяев заявила, что "объективные доказательства высказывания в адрес Мифтахова А.Ф. угроз и применения к нему насилия отсутствуют". В ответе ведомства также говорится, что медкомиссия не нашла телесных повреждений у Мифтахова, отмечают Сибирь.Реалии.

В начале мая Азат Мифтахов сообщил о том, что 21 апреля его подвергли физическим пыткам в колонии "Полярная сова" после того, как он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных при попустительстве сотрудников учреждения. Математик рассказал, что его отвели в кабинет сотрудника колонии, где избивали деревянным молотком по стопам и пытали электротоком. Кроме того, ему угрожали сексуализированным насилием и издевательствами.

По словам Мифтахова, в ходе проверки он подробно рассказал что с ним произошло 21 апреля. Что касается телесных повреждений, он отметил, что к моменту медкомиссии никаких следов на его теле уже не осталось.

Впервые Мифтахова, аспиранта МГУ и анархиста, осудили в 2021 году по делу о нападении на офис "Единой России". В сентябре 2023 года, в день выхода из колонии после отбытия срока, его вновь задержали по обвинению в оправдании терроризма. По второму делу математик получил четыре года лишения свободы, почти весь 2025 год он провёл в одиночной камере.

О том, что Мифтахова этапируют в Харп, стало известно 19 апреля.

"Полярная сова" считается одним из самых жестких учреждений ФСИН. Там содержатся в том числе приговорённые к пожизненному сроку. Ранее правозащитники неоднократно заявляли о применении системного насилия к заключённым в этой колонии.

Расследовать пытки в отношении Мифтахова и обеспечить его защиту от дальнейшего насилия ранее призвала организация Amnesty International. "Сообщения о том, что в нападении участвовали как сотрудники колонии, так и заключённые, свидетельствуют о системе, в которой насилие и жестокость используются, поощряются или допускаются администрацией как инструменты запугивания и принуждения", - говорилось в сообщении организации.

В посёлке Харп есть ещё одна колония, "Полярный волк", с ещё более жёсткими условиями содержания. Там в частности погиб Алексей Навальный, отравленный, как утверждают его соратники, по приказу российских властей.