Прокуратура обжаловала приговор отцу политика Ивана Жданова

Прокуратура обжаловала условный приговор Юрию Жданову, отцу политика Ивана Жданова. Об этом в твиттере написал его адвокат Владимир Воронин.

"Это было достаточно ожидаемо, учитывая, что прокуратура просила три года реально, а получила не то, что просила. Это достаточно стандартный ход. Пока мы не видели этой бумаги, пока непонятны те доводы, которыми они обосновывают свое решение", – рассказал Воронин Север.Реалии.

По его словам, защита не предполагала, что суд назначит Юрию Жданову условный срок.

"Буквально накануне приговора мы с Юрием Павловичем сидели в камере в ИВС и считали, что он уже отсидел девять месяцев, сколько еще сидеть до апелляции, в СИЗО день идет за полтора, каков в итоге будет пересчет срока. Мы даже понимали примерно, в какую колонию он уедет. Готовились к реальному сроку", – объяснил адвокат.

Получить комментарии самого Юрия Жданова не удалось – его супруга сообщила, что он в отъезде.