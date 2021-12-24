Прокуратура обжаловала приговор отцу политика Ивана Жданова

Прокуратура обжаловала условный приговор Юрию Жданову, отцу политика Ивана Жданова. Об этом в твиттере написал его адвокат Владимир Воронин.
"Это было достаточно ожидаемо, учитывая, что прокуратура просила три года реально, а получила не то, что просила. Это достаточно стандартный ход. Пока мы не видели этой бумаги, пока непонятны те доводы, которыми они обосновывают свое решение", – рассказал Воронин Север.Реалии.
По его словам, защита не предполагала, что суд назначит Юрию Жданову условный срок.
"Буквально накануне приговора мы с Юрием Павловичем сидели в камере в ИВС и считали, что он уже отсидел девять месяцев, сколько еще сидеть до апелляции, в СИЗО день идет за полтора, каков в итоге будет пересчет срока. Мы даже понимали примерно, в какую колонию он уедет. Готовились к реальному сроку", – объяснил адвокат.
Получить комментарии самого Юрия Жданова не удалось – его супруга сообщила, что он в отъезде.
- Юрия Жданова арестовали в марте 2021 года сразу после того, как его сын – Иван Жданов – покинул Россию на фоне возбуждения уголовных дел против сторонников Алексея Навального. Иван Жданов неоднократно говорил, что уголовное дело против его отца связано с работой Жданова-младшего в ФБК (организация была признана экстремистской и ликвидирована).
- Следствие считает, что Юрий Жданов, работая в администрации поселка Искателей, рекомендовал выдать местной жительнице квартиру по договору социального найма. Позже выяснилось, что семья уже получала деньги от государства на улучшение условий. Следствие утверждает, что у Жданова были дружеские отношения Юлией Ветровой и ее матерью, которой жилищная комиссия выдала одобрение на получение квартиры. Сам Жданов отрицает это. Он утверждал в беседе с Север.Реалии, что с Ветровой у него только рабочие отношения.
- 19 декабря суд приговорил Юрия Жданова к трем годам условно. Его освободили из-под стражи в зале суда.
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