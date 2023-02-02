Прокуратура потребовала убрать имя Акунина с афиш ещё одного театра

Писатель Борис Акунин рассказал в своем телеграм-канале, что прокуратура, пригрозив неприятностями, потребовала снять его имя с афиш в одном из российских театров, где идёт постановка по его книге. О каком театре идёт речь, писатель не уточнил.

"Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю. Эти безымянные афиши и программки — отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи", — написал Акунин. Он также добавил, что за спектакли ему не платят.

В октябре имя Акунина убрали с афиш и сайтов Российского молодежного академического театра в Москве и Александринского театра в Петербурге. Из поста Акунина следовало, что театры сделали это по указанию министерства культуры.

Борис Акунин тогда заявил, что не осуждает театры и понимает, что им приходится работать под давлением. Он выразил желание, чтобы его спектакли продолжали быть доступны российской публике, пусть даже анонимно.

В министерстве культуры назвали исчезновение имени Акунина и других деятелей культуры, которые критикуют российские власти, с афиш театров "абсолютно логичным". Позднее министр культуры Ольга Любимова заявила, что многие деятели культуры, уехавшие из России, сами требовали убрать их имена с афиш театров. При этом она пообещала, что театры продолжат показывать их постановки.

После начала войны с Украиной в России стали отменять произведения и постановки оппозиционно настроенных авторов, режиссёров и актёров. В Москве и в некоторых других российских городах с театральных афиш убрали имена режиссёров Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова, а также писателя Бориса Акунина, выступивших против российской военной агрессии по отношению к Украине.