Минкульт: уехавшие из России сами просили снять их имена с афиш

Многие деятели культуры, уехавшие из России, сами требовали убрать их имена с афиш российских театров. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.

Вместе с тем министр отметила, что убрать имена некоторых авторов с афиш требовали и зрители. Но, по словам Любимовой, театры продолжать показывать постановки оппозиционных авторов, несмотря на их взгляды. "Тот репертуар, который создавался в течение 15 лет, не должен быть разрушен оттого, что режиссёр, получивший гонорар десять лет назад, покинул эту страну две недели назад и в своих соцсетях что-то там написал", - отметила Любимова.

Глава Минкульта признала, что удаления имён с афиш может быть компромиссом для того, чтобы театры продолжили работу.

Отвечая на вопрос о том, как ведомство будет работать с законом, запрещающим пропаганду ЛГБТ, Любимова сказала, что министерство не получало заявок на фильмы или постановки с такой тематикой. "Эту ситуацию тоже все время драматизируют", - отметила Любимова. Министр признала, что были релизы фильмов, которым отказывали в показах. Сделано это было в рамках российского законодательства.

Глава Минкульта также сообщила, что Россия продолжит международные культурные проекты со странами СНГ, Латинской Америкой и Азией.

Говоря о санкциях, которые затронули российское правительство и лично Любимову, министр отметила, что у неё не было "ни восторгов, ни слез отчаяния". По словам главы Минкульта, западные страны, разрывая контакты с Россией, обкрадывают собственных зрителей.

После начала войны с Украиной в России стали отменять произведения и постановки оппозиционно настроенных авторов, режиссёров и актёров. Например, московский "Электротеатр Станиславский" 20 апреля отменил спектакль "Сад" с участием актрисы Юлии Ауг, которая публично выступала против войны. Официальной причиной назвали технические причины, но за несколько часов до начала представления в московский департамент культуры обратился депутат от "Единой России" Александр Хинштейн, назвавший актрису "русофобкой".

В Москве и в некоторых других российских городах с театральных афиш убрали имена режиссёров Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова, а также писателя Бориса Акунина, выступивших против российской военной агрессии по отношению к Украине.