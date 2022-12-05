Актёры Московского художественного театра имен Чехова после завершения спектакля "Лес" обратились к зрителям и назвали имя режиссёра-постановщика спектакля Кирилла Серебренникова. Из программок и с сайта театра оно убрано: в программках в графе "режиссёр" вместо фамилии Серебренникова стоит слово "режиссёр", а на сайте он вообще не упоминается.

Народная артистка России Наталья Тенякова, исполняющая одну из главных ролей в спектакле, сказала: "Режиссёр - это его профессия, но есть имя, и имя мирового звучания: Кирилл Серебренников." Зал ответил аплодисментами. Тенякова также посоветовала зрителям сохранить отцензурированные программки как "знак времени", предположив, что когда-нибудь они будут дорого стоить. Запись опубликовало издание "База".

Драма "Лес" по пьесе классика русской литературы Александра Островского в постановке Кирилла Серебренникова идёт на сцене МХТ с 2004 года. В этом году имя уехавшего из страны режиссёра убрали из программок и с афиш.

Ранее в Москве и в некоторых других российских городах с театральных афиш убрали имена режиссёра Дмитрия Крымова и писателя Бориса Акунина, выступивших против российской военной агрессии в Украине.