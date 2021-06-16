Прокуратура просит осудить на 5 лет ЛГБТ-активиста из-за поста в соцсети

В Петербурге прокуратура запросила пять лет колонии для ЛГБТ-активиста Александра Меркулова по делу об оправдании терроризма из-за поста в соцсети о взрыве в архангельском УФСБ в 2018 году. Об этом сообщает Север.Реалии.

Адвокат Леонид Крикун сообщил МБХ медиа, что защита просит назначить наказание в виде штрафа. Сам Меркулов не считает поступок Михаила Жлобицкого, устроившего самоподрыв в Архангельске, терактом и не оправдывает терроризм, говорится в группе в поддержку обвиняемого.

Процесс идёт в 1-м Западном окружном военном суде.

Александра Меркулова задержали в начале июля 2020 года по подозрению в публичном оправдании терроризма в интернете. По версии следствия, в своих постах Меркулов одобрял поступок 17-летнего Михаила Жлобицкого, совершившего в октябре 2018 года самоподрыв у дверей управления ФСБ в Архангельске.

Меркулов неоднократно заявлял о том, что он не является сторонником террора. Он жаловался на давление со стороны следователей.

Активист до 1 декабря находился в СИЗО "Кресты". Позже его перевели под домашний арест.

По обвинению в оправдании терроризма из-за постов или выступлений о взрыве в Архангельске по всей России были осуждены уже более 10 человек, в том числе журналистка Светлана Прокопьева, которую приговорили к штрафу.