Художника арестовали на два месяца за пост о взрыве в здании ФСБ

Суд в Хабаровске поместил художника Максима Смольникова (подписывает свои работы как Xadad) на два месяца в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Константина Бубона.
Следствие считает, что Смольников оправдал терроризм в своём комментарии в социальной сети "ВКонтакте", в котором он дал оценку причинам самоподрыва студента Михаила Жлобицкого в УФСБ Архангельска в 2018 году. Ранее у художника прошёл обыск в рамках уголовного дела.
В сети Смольников регулярно выкладывал рисунки на актуальные темы, такие как поправки к Конституции, арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пенсионная реформа.
31 октября 2018 года 17-летний студент колледжа Михаил Жлобицкий вошел в здание ФСБ в Архангельске и привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва он погиб. Пострадали трое сотрудников ФСБ.
- После взрыва в Архангельске в России возбудили десятки уголовных дел об оправдании терроризма из-за репостов в соцсетях или высказывания личного мнения о случившемся. Уголовные дела об оправдании терроризма возбуждали в Калининграде, Пскове, Карелии, Архангельской области, Санкт-Петербурге и других регионах России. Виновной в оправдании терроризма признана корреспондент сайта Север.Реалии Светлана Прокопьева из-за статьи с размышлениями о причинах теракта в Архангельске.
- В октябре 2020 года в Архангельске суд оштрафовал на 350 тысяч рублей жителя Олега Немцева за оправдание терроризма из-за комментария по делу о взрыве в архангельском ФСБ.
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