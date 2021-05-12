Художника арестовали на два месяца за пост о взрыве в здании ФСБ

Суд в Хабаровске поместил художника Максима Смольникова (подписывает свои работы как Xadad) на два месяца в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Константина Бубона.

Следствие считает, что Смольников оправдал терроризм в своём комментарии в социальной сети "ВКонтакте", в котором он дал оценку причинам самоподрыва студента Михаила Жлобицкого в УФСБ Архангельска в 2018 году. Ранее у художника прошёл обыск в рамках уголовного дела.

В сети Смольников регулярно выкладывал рисунки на актуальные темы, такие как поправки к Конституции, арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пенсионная реформа.

31 октября 2018 года 17-летний студент колледжа Михаил Жлобицкий вошел в здание ФСБ в Архангельске и привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва он погиб. Пострадали трое сотрудников ФСБ.